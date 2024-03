Скинуокъри, нунази и джуджетата-канибали: Страховитите същества от фолклора на САЩ

Н евероятна гама от легендарни същества - от духове до езерни чудовища - се свързва с 6-те основни региона на коренните американци в САЩ и Канада.

Югозапад:

“Скинуокърс” може би са най-известните фигури от югозападните индиански традиции и са особено свързани с навахо. Твърди се, че те са вещици, които са изопачили древните медицински и магически церемонии на своя народ и имат способността да се трансформират в животни като койоти, вълци и мечки.

Арктика:

Коренното население на района на Арктика включва “Юп’ик”, чиято традиция съдържа приказки за Ircenrraat – за които се казва, че са малки хора, които създават объркване сред непредпазливите пътешественици през Аляска. Смята се, че са по-скоро палави, отколкото откровено злонамерени, и когато останат сами, ще се заемат с ежедневните си задължения като риболов и лов. Те могат да ви накара да се съмнявате в чувството си за реалност.

The Mannegishi are a race of strange beings in the folklore of the Cree people of Canada. They are vaguely humanoid, but have incredibly thin arms and legs, oversized heads, no nose and extra fingers and toes #folklorethursday pic.twitter.com/kaerHyWE7C