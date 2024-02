3 съвременни вещици разказват за занаята си днес

У правлявайки поп културата с островърха шапка и силно изявено кикотене, вещицата е неуловима сила и мистерия. Известни със своята омраза към децата (вижте „Вещиците“ на Роалд Дал) и любовта си към злото (своенравните сестри в „Макбет“ на Шекспир), както и със способността си да създават, проявяват неща и лекуват (например Хари Потър), вещиците винаги са отразявали духа на времето, независимо дали става дума за чувствата на обществото към жените или нашата колективна връзка с ритуала и магията.

Съвременната вещица обаче се е насърчила допълнително с яростен феминизъм, който не подлежи на определение. Той е вкоренен в личното овластяване и е повлиян от културата, от която е заобиколена всяка вещица. Красотата на магията е, че е най-ефективна и мощна, когато е дълбоко лична.

Габриела Херстик, живееща в Лос Анджелис писателка, вещица и автор на две книги

Пътуването ми в занаята индиректно започна от родителите ми. Баща ми, реформаторски равин, и майка ми от еврейската общност в Мексико Сити, и двамата насърчиха манията ми по духовното още от ранна възраст. Баща ми винаги е насърчавал любопитството ми към непознатото и религията, докато майка ми споделяше с мен интереса към различни практики като йога, лечение с кристали, съсредоточаване и медитация откакто бях малко дете.

Но когато открих магьосничеството на 11 години, те решиха, че това е просто фаза. Стигмата около това какво означава „магьосничество“ все още беше тежка и мнозина го смятаха за нещо зло, особено в Библейския пояс, където израснах.

Тринадесет години по-късно много неща се промениха. Магьосничеството и магията отново навлязоха в духа на времето, като все повече и повече хора откриват положителните страни на практиката, базирана на идеи за връзка, общение с природата и любовта.

Моята лична практика означава да съм отдадена на Божествената Женственост - работа със секс магия чрез използване на оргазми за повишаване на енергията за желано намерение; работа с циклите на луната и сезоните; и използване на ежедневна медитативна практика заедно с таро, дишане, терапия, енергийно лечение и ритуали, за да намерите овластяване в ежедневието. Това също означава да виждам себе си – и моята сила да лекувам – като част от колективното съзнание.

Но нюансите на магьосничеството са различни за всяка вещица. И така, за да надникнем в занаята по целия свят, три жени от Мексико, Япония и САЩ споделят защо това е една от най-приобщаващите практики на нашето време.

Бер Пара, 39, Гуанахуато Сити, Мексико

За Бер Пара, комуникационен консултант на свободна практика, магията съдържа множество гледни точки.

„Моята личен вид магия и магьосничество включва принципи от сатанизма на LaVeyan, луциферианството и някои традиции на Уика“, казва тя. „Също така често работя със силите на луната и с помощта на (богинята) Лилит, в зависимост от случая."

Магията на Пара произлиза от матриархална линия на лечители. Нейната прабаба била вещица, курандера (традиционен народен лечител) от Оахака, южно Мексико, към която хората в общността се обръщали, когато се нуждаели от изцеление по въпроси, свързани с тялото и духа. Това знание било предадено на Пара и нейната майка, които включили свои собствени магически ритуали и практики в ежедневния си живот.

