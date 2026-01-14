Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

З оуи Салдана официално стана най-касовата актриса на всички времена, след като през декември 2025 г. излезе филмът „Аватар: Огън и пепел“ (Avatar: Fire and Ash), предаде New York Post.

(Във видеото: Защо Скарлет Йохансон не се снима с непознати)

Третият филм „Аватар“ събра 1,23 милиарда долара от световния боксофис, според Box Office Mojo, което доведе до това актрисата да детронира Скарлет Йохансон от позицията й на най-касов актьор в света.

47-годишната Салдана изигра Нейтири във всичките три филма на Джеймс Камерън, включително „Аватар“ от 2009 г. и продължението от 2022 г. „Природата на водата“ (The Way of Water).

През годините Салдана е работила в тясно сътрудничество с Marvel, като е играла Гамора във филмите „Отмъстителите: Война без край“ (Avengers: Infinity War) от 2018 г. и „Отмъстителите: Краят“ (Avengers: Endgame) от 2019 г.

Zoe Saldaña is officially the highest-grossing actor of all time, thanks to #AvatarFireAndAsh.



The top 10 highest-grossing stars in leading roles (as of 1/13/25) are:



1. Zoe Saldana ($15.46 billion)

2. Scarlett Johansson ($15.40 billion)

3. Samuel L. Jackson ($14.61 billion)

4.… pic.twitter.com/WL8ikNxmMo — Variety (@Variety) January 13, 2026

Носителката на Оскар се появи в три филма от поредицата „Стар Трек“ (Star Trek) от 2009 до 2016 г., с участието на Крис Пайн, Закари Куинто и Саймън Пег.

Тя участва във филма „Карибски пирати: Проклятието на Черната перла“ (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) от 2003 г., който донесе 654 милиона долара в световен мащаб.

41-годишната Йохансон влезе в историята на боксофиса благодарение на хитовете на Marvel като „Отмъстителите: Краят“ (Avengers: Endgame), „Отмъстителите: Война без край“ (Avengers: Infinity War) и „Отмъстителите: Ерата на Ултрон“ (Avengers: Age of Ultron) от 2015 г.

A-lister dethrones Scarlett Johansson as highest-grossing actor of all time https://t.co/W2fFXUv1BX pic.twitter.com/ejsKlsk508 — New York Post (@nypost) January 13, 2026

41-годишната актриса си осигури първото място, след като участва във филма от 2025 г. „Джурасик свят: Прераждане“ (Jurassic World Rebirth), който донесе над 800 милиона долара.

Филмите на Marvel от години са любим франчайз на феновете и включват звезден актьорски състав, сред които Робърт Дауни Джуниър (на 60 г.), Крис Еванс, Крис Хемсуърт, Джеръми Ренър, Джош Бролин и други.

Междувременно Салдана ще се завърне като Нейтири в още два проекта „Аватар“, които проследяват живота на тучната извънземна луна Пандора и развиващите се заплахи, пред които са изправени На'ви.

„Не знам за шест или седем“, призна миналия месец пред "The Post" дизайнерката на костюми Дебора Скот, която е работила в тясно сътрудничество с Камерън по множество проекти. „Винаги сме имали някакъв план за четири или пет, евентуално. Ще видим как ще се представят тези филми, как публиката ще хареса този.“

„Мисля, че той е подготвен за всичко“, добави 71-годишната дизайнерка. „Джим винаги има нещо в ръкава си. Винаги има нови светове, към които да се отправи, в „Аватар“ или нещо друго.“

„Пандора винаги е интересна“, продължи Скот. „Вълнуващо е, защото ще има нови неща. Няма да останем на същото място, където сме сега, и мисля, че това ще доведе до невероятни творчески предизвикателства.“

71-годишният Камерън преди това разкри, че историята на „Аватар“ вече е начертана далеч след „Огън и пепел“.

Zoe Saldaña has now officially become the highest grossing actor of all time worldwide, passing Scarlett Johansson pic.twitter.com/C6vj46DtxE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 11, 2026

„Напълно сме написали сценария до пети филм и имам идеи за шести и седми“, каза той пред „People“.

Междувременно този важен момент за Салдана идва година, след като тя спечели Оскар за най-добра поддържаща актриса за филма „Емилия Перес“ (Emilia Pérez).

„Майка ми е тук. Цялото ми семейство е тук. Изумена съм от тази чест“, каза тя през сълзи, докато приемаше наградата си. „На моя актьорски състав и екипа на „Емилия Перес“, споделям тази награда с вас.“

Салдана добави: „На майка ми, баща ми и сестрите ми – всичко смело, дръзко и добро, което някога съм правила в живота си, е заради вас.“

Първите две места за най-касови актьори преди това бяха държани от Самюъл Л. Джаксън и Дауни Джуниър.

77-годишният Джаксън вече е номер три.