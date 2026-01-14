Любопитно

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Зоуи Салдана стана най-касовата актриса в историята, след като „Аватар: Огън и пепел“ събра 1,23 млрд. долара. Така тя изпревари Скарлет Йохансон по общи приходи от филмите си, сочат данни на Box Office Mojo

14 януари 2026, 10:31
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

З оуи Салдана официално стана най-касовата актриса на всички времена, след като през декември 2025 г. излезе филмът „Аватар: Огън и пепел“ (Avatar: Fire and Ash), предаде New York Post.

Третият филм „Аватар“ събра 1,23 милиарда долара от световния боксофис, според Box Office Mojo, което доведе до това актрисата да детронира Скарлет Йохансон от позицията й на най-касов актьор в света.

47-годишната Салдана изигра Нейтири във всичките три филма на Джеймс Камерън, включително „Аватар“ от 2009 г. и продължението от 2022 г. „Природата на водата“ (The Way of Water).

През годините Салдана е работила в тясно сътрудничество с Marvel, като е играла Гамора във филмите „Отмъстителите: Война без край“ (Avengers: Infinity War) от 2018 г. и „Отмъстителите: Краят“ (Avengers: Endgame) от 2019 г.

Носителката на Оскар се появи в три филма от поредицата „Стар Трек“ (Star Trek) от 2009 до 2016 г., с участието на Крис Пайн, Закари Куинто и Саймън Пег.

Тя участва във филма „Карибски пирати: Проклятието на Черната перла“ (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) от 2003 г., който донесе 654 милиона долара в световен мащаб.

41-годишната Йохансон влезе в историята на боксофиса благодарение на хитовете на Marvel като „Отмъстителите: Краят“ (Avengers: Endgame), „Отмъстителите: Война без край“ (Avengers: Infinity War) и „Отмъстителите: Ерата на Ултрон“ (Avengers: Age of Ultron) от 2015 г.

41-годишната актриса си осигури първото място, след като участва във филма от 2025 г. „Джурасик свят: Прераждане“ (Jurassic World Rebirth), който донесе над 800 милиона долара.

Филмите на Marvel от години са любим франчайз на феновете и включват звезден актьорски състав, сред които Робърт Дауни Джуниър (на 60 г.), Крис Еванс, Крис Хемсуърт, Джеръми Ренър, Джош Бролин и други.

Междувременно Салдана ще се завърне като Нейтири в още два проекта „Аватар“, които проследяват живота на тучната извънземна луна Пандора и развиващите се заплахи, пред които са изправени На'ви.

„Не знам за шест или седем“, призна миналия месец пред "The Post" дизайнерката на костюми Дебора Скот, която е работила в тясно сътрудничество с Камерън по множество проекти. „Винаги сме имали някакъв план за четири или пет, евентуално. Ще видим как ще се представят тези филми, как публиката ще хареса този.“

„Мисля, че той е подготвен за всичко“, добави 71-годишната дизайнерка. „Джим винаги има нещо в ръкава си. Винаги има нови светове, към които да се отправи, в „Аватар“ или нещо друго.“

„Пандора винаги е интересна“, продължи Скот. „Вълнуващо е, защото ще има нови неща. Няма да останем на същото място, където сме сега, и мисля, че това ще доведе до невероятни творчески предизвикателства.“

71-годишният Камерън преди това разкри, че историята на „Аватар“ вече е начертана далеч след „Огън и пепел“.

„Напълно сме написали сценария до пети филм и имам идеи за шести и седми“, каза той пред „People“.

Междувременно този важен момент за Салдана идва година, след като тя спечели Оскар за най-добра поддържаща актриса за филма „Емилия Перес“ (Emilia Pérez).

„Майка ми е тук. Цялото ми семейство е тук. Изумена съм от тази чест“, каза тя през сълзи, докато приемаше наградата си. „На моя актьорски състав и екипа на „Емилия Перес“, споделям тази награда с вас.“

Салдана добави: „На майка ми, баща ми и сестрите ми – всичко смело, дръзко и добро, което някога съм правила в живота си, е заради вас.“

Първите две места за най-касови актьори преди това бяха държани от Самюъл Л. Джаксън и Дауни Джуниър.

77-годишният Джаксън вече е номер три.

Източник: New York Post    
Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Kia разширява достъпните си предложения за Европа с K4 Sportswagon

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО)

България Преди 41 минути

Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

България Преди 43 минути

Той също така поиска преразглеждане на участието на България във всички съюзи – ЕС и НАТО и да ги напуснем, ако те не отговарят на националните ни интереси

Голям пожар в Сливенско, горяха две къщи

България Преди 57 минути

Причината е късо съединение в електрическата инсталация на пристройката към едната от сградите

Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Свят Преди 1 час

Джон Форте е музикален талант, който пробива в началото на 20-те си години като участник в албума „The Score“ на Fugees, отличен с „Грами“

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

България Преди 1 час

Празникът трае три дни

Зеленски призна за трудности в Украйна

Свят Преди 1 час

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи той

Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми!

България Преди 1 час

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" отправи официален поздрав към ромската общност

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

Свят Преди 1 час

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Свят Преди 1 час

Случаят на Ерфан Солтани придобива известност като потенциално първата смъртна присъда в последната вълна от протести срещу иранския режим, ръководен от върховния лидер аятолах Али Хаменей

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

България Преди 1 час

Най-често срещаните проблеми включват неправилно превалутиране на цените от лева в евро и поставяне на неоснователни условия от страна на търговците, като изискване за плащане само с карта или предоставяне на точни суми в брой

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Свят Преди 2 часа

Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и плащане на данъци

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

България Преди 2 часа

Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Свят Преди 2 часа

"Рокуул" е световен производител в производството на каменна вата

