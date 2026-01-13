Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

З апознайте се с Анет Келерман – пионерка от началото на XX век, която чупи рекорди в плуването, скача от високи скали и става първата жена, появила се гола в голям филм.

Когато Анет Келерман е родена през 1886 г., от жените се очаквало да носят дебели дрехи на плажа или да покриват краката си изцяло с чорапи. Но Келерман, която по-късно ще стане световна рекордьорка по плуване, не можела да печели състезания с бански костюми, които тя сравнявала с „оловни вериги“.

Вместо това Келерман става пионер в създаването на прилепнал, елегантен бански костюм, който ѝ дава предимство в състезанията – дори срещу мъже плувци. Но тя не нарушава границите само във водата. Прави го и в Холивуд, на големия екран и в обществото като цяло.

Анет Келерман не е родена да чупи рекорди

Келерман не се появява на бял свят като издръжливата и изключителна атлетка, в която по-късно се превръща. Родена е с толкова слаби крака, че се налагало да носи тежки стоманени ортези, за да ги укрепи.

Родителите ѝ, и двамата музиканти, живеещи в Сидни, Австралия, я насърчавали да укрепва краката си и чрез плуване. В рамките на десетилетие Келерман се превръща в награждавана плувкиня.

„Само инвалид може да разбере силната радост, която изпитах“, спомня си Келерман за радостта, която е изпитвала, докато е плувала. „След като се научих, ходех да плувам навсякъде и по всяко време.“

Като тийнейджърка Келерман поставя рекорд за дамска миля в Нов Южен Уелс през 1902 г., преплувайки разстоянието за по-малко от 34 минути. До 1905 г. тя вече държи множество световни рекорди в плуването при жените и се стреми да разчупва нови бариери. Побеждава няколко мъже в състезание по река Сена и се опитва да преплува Ламанша.

Но след повече от десет часа в канала, при третия си опит, Келерман признава: „Имах издръжливостта, но не и грубата сила.“

Скандалният бански на Анет Келерман

На сушата Анет Келерман шокира американските обществени нагласи с прилепналия си едноделен бански костюм. По време на посещение през 1907 г., когато тренира за 13-километрово състезание на плажа Ривиър в Бостън, Келерман си спомня как „в Бостън бях изумена, виждайки банските костюми, носени от американските жени“.

Тя се откроявала сред американките с корсети, вълнени рокли с бухнали ръкави, гащи и други обемисти бански костюми.

Банският костюм на Келерман оставял ръцете и краката ѝ открити. Въпреки че включвал къси панталони, те завършвали доста над коленете ѝ. Един от плажуващите подал сигнал в полицията и Келерман незабавно била арестувана за непристойно поведение.

Арестът – и скандалният ѝ бански – попаднали в заглавията на вестниците. „Аз, арестувана!“, разказва Келерман пред Boston Sunday Globe през 1953 г. „Всички бяхме ужасно шокирани.“

В друго интервю тя обяснява: „Арестът ми в Бостън, който попадна в заглавията на американските вестници, наистина беше грешка.“ В крайна сметка съдия постановява, че Келерман може да носи костюма си – ако се покрива с дълга пелерина, докато стигне до ръба на водата.

Келерман продължава да продава елегантните си костюми в САЩ под името „банският костюм на Анет Келерман Sun-Kist“. В книгата си от 1918 г. тя твърди: „Водата е 700 пъти по-тежка от въздуха и опитът да се влачат дрехи от какъвто и да е вид през водата е като да имаш библейския воденичен камък на врата си.“

Харвард я обявява за „перфектната жена“, а Холивуд я приветства

Славата на Анет Келерман рязко нараства след ареста ѝ. През 1908 г. професор от Харвард на име Дъдли Сарджънт се свързва с нея, за да ѝ помогне в проучване, което по днешните стандарти би било смятано за доста проблематично.

Сарджънт измерва хиляди жени и ги сравнява с Венера Милоска в търсене на „Перфектната жена“. Анет Келерман се доближава най-много до тези класически пропорции и в отговор се шегува: „Но само от врата надолу.“

Като проницателна бизнесдама, Келерман използва това определение в кариерата си. Текстът в реклама за обувки от 1912 г. гласи: „Перфектната жена, Анет Келерман, носи и препоръчва перфектните обувки – La France.“

Званието ѝ помага да започне кариера във водевила. Тя озаглавява едно от представленията си „The Perfectly Formed Woman“ и обикаля света като звезда във водните танци. Известна като „Австралийската русалка“, изпълненията ѝ допринасят за популяризирането на синхронното плуване. Като смелчага, Келерман изпълнява и акробатични номера и ходене по въже.

Тя преминава от водевила към киното и участва в неми филми като „Дъщерята на Нептун“ от 1914 г. и две години по-късно „Дъщеря на боговете“. В „Дъщерята на Нептун“ Келерман изпълнява опасни каскади, включително скок от скала, който я оставя в безсъзнание.

По-късно, когато подводен резервоар се спуква, Келерман е ранена, но това не я спира. Тя успешно извършва гмуркане от 18 метра в басейн, пълен с крокодили, и скача от над 27 метра в морето.

Когато ръководителите на студиото правят рязък скок в сюжета на „Дъщеря на боговете“, Келерман се оплаква: „Така е. Някой винаги се опитва да отнеме радостта от живота.“

В „Дъщеря на боговете“ Келерман успява и да разчупи още една бариера. Филмът става първият пълнометражен проект, преминал границата от един милион долара производствени разходи, а Анет Келерман се превръща в първата звезда, която се снима гола в голям филм. Безстрашието ѝ вдъхновява журналист да напише: „След като я види, човек може да се почувства склонен да се противопостави на всеки триметров мъж в публиката и да заяви, че полът, за който тя е идеален пример, няма смелостта да се бори, нито способността да гласува, нито да прави каквото и да е друго, което си избере.“

По-късни години и наследство

След като си изгражда име като плувкиня, филмова звезда и авторка, Келерман се оттегля от светлината на прожекторите и започва да управлява магазин за здравословни храни в Лонг Бийч, Калифорния. Тя се превръща в своеобразен гуру на здравето и фитнеса, като остава вегетарианка през целия си живот.

Славата ѝ продължава дори когато на сцената се появява нова плувкиня, превърнала се в звезда. Тази звезда, на име Естер Уилямс, поема ролята на Анет Келерман във филма „Русалка за милион долара“ през 1952 г.

И когато през 40-те години на XX век дебютира нов, смел модел бански, „Глоуб“ се обръща към Келерман за коментар. Въпреки начина си на живот, разчупващ табутата, дори Анет Келерман се изчервява при мисълта за бикините.

„Банският костюм бикини е грешка“, заявява Келерман. „Само две жени на милион могат да го носят. И е много голяма грешка да се опитва.“ Що се отнася до това защо защитава едноделния бански, тя казва: „Бикините показва твърде много. Показва линия, която прави крака да изглежда грозен, дори и с най-добрите фигури. Тялото е най-красиво, когато има една красива, непрекъсната линия.“

През 1970 г. Анет Келерман се завръща в Австралия със съпруга си, където продължава да плува до смъртта си на 89-годишна възраст.