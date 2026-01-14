Скандал в Холивуд: Кийфър Съдърланд е арестуван след нощен инцидент

Х оливудската звезда Кийфър Съдърланд беше арестуван в понеделник, след като се твърди, че е влязъл в конфликт с шофьор на споделена услуга за превоз, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

59-годишният Съдърланд е бил задържан след сигнал за нападение над шофьор, съобщиха от Полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD). По данни на полицията, малко след полунощ в понеделник полицейски служители са реагирали на радиосигнал за „нападение, свързано с шофьор на споделена транспортна услуга“.

Според полицейското изявление заподозреният, по-късно идентифициран като Съдърланд, е влязъл в автомобила в близост до кръстовището на булевард „Сънсет“ и авеню „Феърфакс“, след което е нападнал шофьора и го е заплашил.

Звездата от сериала „24“ впоследствие е арестуван по подозрение за отправяне на криминални заплахи. Това престъпление обхваща случаи, при които лице заплашва да убие някого или да му причини тежка телесна повреда с цел да внуши страх.

След ареста си Съдърланд е бил регистриран в 4:23 ч. сутринта в холивудското поделение на LAPD. По информация на полицията шофьорът не е имал наранявания, изискващи медицинска помощ на място.

Съдърланд е бил освободен в 11:30 ч. в понеделник срещу гаранция от 50 000 долара, сочат данни на Шерифската служба на окръг Лос Анджелис. От LAPD уточняват, че детективи от холивудското подразделение продължават разследването на инцидента.

Първото съдебно заседание по случая е насрочено за 2 февруари. За ареста на Кийфър Съдърланд по-рано съобщи и NBC4 в Лос Анджелис.

Актьорът има и други предишни сблъсъци със закона. През 2007 г. той не оспорва обвинение за шофиране в нетрезво състояние, след като не е издържал полеви тест за трезвеност. Тъй като вече е бил осъждан за подобно нарушение през 2004 г., за провинението през 2007 г. той е осъден на 48 дни затвор, съобщава People.

През 2009 г. Съдърланд е арестуван за нападение, след като е ударил с глава модния дизайнер Джак Маккълоу след благотворително събитие за Метрополитън музей в Ню Йорк. По-късно обвиненията са били свалени, след като Съдърланд публично се е извинил на Маккълоу в съвместно изявление на двамата.

Актьорът говори открито за проблемите си с алкохола в интервю за People през 2016 г. „Никога не съм бил човекът, който, ако нещо в живота му не върви, да удавя мъката си“, казва Съдърланд. „Едно от нещата, които обичам да правя, е да излизам с приятели, да разказвам истории и да пия по няколко питиета… Но когато погледна назад, мога ясно да кажа, че единствените лоши неща, които са ми се случвали в живота, са били заради това, че обичам да ходя по барове и да пия с приятели“, допълва той. „Ще излъжа, ако кажа, че не е имало моменти, в които съм изпускал нещата от контрол“.

Кийфър Съдърланд е най-големият син на покойната холивудска легенда Доналд Съдърланд, който почина през юни 2024 г. на 88-годишна възраст. Той има и сестра близначка – Рейчъл, както и по-малки братя: Роуг (51 г.), Росиф (47 г.) и Ангъс (43 г.).

Актьорът е най-известен с ролята си на агентa за борба с тероризма Джак Бауер в изключително популярния сериал на Fox „24“. Сериалът се отличава с новаторска структура, при която всеки от 24-те епизода в сезона се развива в приблизително реално време в рамките на един ден. Фокусът върху тероризма при премиерата му през ноември 2001 г. съвпадна с националните страхове след атентатите от 11 септември, а „24“ се излъчваше в продължение на осем сезона до 2010 г. – включително телевизионен филм през 2008 г, – както и с 12-епизоден продължаващ сезон през 2014 г.

Сериалът даде силен тласък на възраждането на кариерата на Съдърланд, който първоначално придоби популярност с поредица от високо оценени филми през 80-те години. Той прави екранния си дебют през 1983 г. във филма Max Dugan Returns, в който участва и баща му, а след това получава поддържаща роля в признатия филм на Роб Райнер Stand By Me (1986).

Популярността му нараства значително с тийнейджърския вампирски филм на Джоел Шумахер The Lost Boys (1987). Сред други ранни негови филми са Young Guns (1988) и продължението му от 1990 г., както и Flatliners (1990), в който си партнира с Джулия Робъртс и Кевин Бейкън.

По-късно Съдърланд участва и в сериалите Touch (2012–2013) по Fox и Designated Survivor (2016–2019) по CBS.

В последните години на големия екран актьорът работи с емблематични режисьори, сред които покойния Уилям Фридкин във The Caine Mutiny Court-Martial (2023) и Клинт Истууд в високо оценения съдебен трилър Juror #2 (2024).