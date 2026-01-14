Любопитно

Скандал в Холивуд: Кийфър Съдърланд е арестуван след нощен инцидент

59-годишният Съдърланд е бил задържан след сигнал за нападение над шофьор

14 януари 2026, 08:06
Скандал в Холивуд: Кийфър Съдърланд е арестуван след нощен инцидент
Кийфър Съдърланд   
Източник: GettyImages

Х оливудската звезда Кийфър Съдърланд беше арестуван в понеделник, след като се твърди, че е влязъл в конфликт с шофьор на споделена услуга за превоз, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

59-годишният Съдърланд е бил задържан след сигнал за нападение над шофьор, съобщиха от Полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD). По данни на полицията, малко след полунощ в понеделник полицейски служители са реагирали на радиосигнал за „нападение, свързано с шофьор на споделена транспортна услуга“.

Според полицейското изявление заподозреният, по-късно идентифициран като Съдърланд, е влязъл в автомобила в близост до кръстовището на булевард „Сънсет“ и авеню „Феърфакс“, след което е нападнал шофьора и го е заплашил.

Звездата от сериала „24“ впоследствие е арестуван по подозрение за отправяне на криминални заплахи. Това престъпление обхваща случаи, при които лице заплашва да убие някого или да му причини тежка телесна повреда с цел да внуши страх.

След ареста си Съдърланд е бил регистриран в 4:23 ч. сутринта в холивудското поделение на LAPD. По информация на полицията шофьорът не е имал наранявания, изискващи медицинска помощ на място.

Съдърланд е бил освободен в 11:30 ч. в понеделник срещу гаранция от 50 000 долара, сочат данни на Шерифската служба на окръг Лос Анджелис. От LAPD уточняват, че детективи от холивудското подразделение продължават разследването на инцидента.

Първото съдебно заседание по случая е насрочено за 2 февруари. За ареста на Кийфър Съдърланд по-рано съобщи и NBC4 в Лос Анджелис.

Актьорът има и други предишни сблъсъци със закона. През 2007 г. той не оспорва обвинение за шофиране в нетрезво състояние, след като не е издържал полеви тест за трезвеност. Тъй като вече е бил осъждан за подобно нарушение през 2004 г., за провинението през 2007 г. той е осъден на 48 дни затвор, съобщава People.

През 2009 г. Съдърланд е арестуван за нападение, след като е ударил с глава модния дизайнер Джак Маккълоу след благотворително събитие за Метрополитън музей в Ню Йорк. По-късно обвиненията са били свалени, след като Съдърланд публично се е извинил на Маккълоу в съвместно изявление на двамата.

Актьорът говори открито за проблемите си с алкохола в интервю за People през 2016 г. „Никога не съм бил човекът, който, ако нещо в живота му не върви, да удавя мъката си“, казва Съдърланд. „Едно от нещата, които обичам да правя, е да излизам с приятели, да разказвам истории и да пия по няколко питиета… Но когато погледна назад, мога ясно да кажа, че единствените лоши неща, които са ми се случвали в живота, са били заради това, че обичам да ходя по барове и да пия с приятели“, допълва той. „Ще излъжа, ако кажа, че не е имало моменти, в които съм изпускал нещата от контрол“.

Кийфър Съдърланд е най-големият син на покойната холивудска легенда Доналд Съдърланд, който почина през юни 2024 г. на 88-годишна възраст. Той има и сестра близначка – Рейчъл, както и по-малки братя: Роуг (51 г.), Росиф (47 г.) и Ангъс (43 г.).

Актьорът е най-известен с ролята си на агентa за борба с тероризма Джак Бауер в изключително популярния сериал на Fox „24“. Сериалът се отличава с новаторска структура, при която всеки от 24-те епизода в сезона се развива в приблизително реално време в рамките на един ден. Фокусът върху тероризма при премиерата му през ноември 2001 г. съвпадна с националните страхове след атентатите от 11 септември, а „24“ се излъчваше в продължение на осем сезона до 2010 г. – включително телевизионен филм през 2008 г, – както и с 12-епизоден продължаващ сезон през 2014 г.

Сериалът даде силен тласък на възраждането на кариерата на Съдърланд, който първоначално придоби популярност с поредица от високо оценени филми през 80-те години. Той прави екранния си дебют през 1983 г. във филма Max Dugan Returns, в който участва и баща му, а след това получава поддържаща роля в признатия филм на Роб Райнер Stand By Me (1986).

Популярността му нараства значително с тийнейджърския вампирски филм на Джоел Шумахер The Lost Boys (1987). Сред други ранни негови филми са Young Guns (1988) и продължението му от 1990 г., както и Flatliners (1990), в който си партнира с Джулия Робъртс и Кевин Бейкън.

По-късно Съдърланд участва и в сериалите Touch (2012–2013) по Fox и Designated Survivor (2016–2019) по CBS.

В последните години на големия екран актьорът работи с емблематични режисьори, сред които покойния Уилям Фридкин във The Caine Mutiny Court-Martial (2023) и Клинт Истууд в високо оценения съдебен трилър Juror #2 (2024).

По темата

Източник: Daily Mail    
Кийфър Съдърланд арест актьор криминални заплахи нападение сериал 24 проблеми с алкохола съдебни проблеми шофьор на споделена услуга Холивуд
Последвайте ни
Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 1 час
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 1 час
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 2 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 1 час

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Свят Преди 19 минути

Руско нападение остави без ток десетки хиляди абонати в родния град на Зеленски

Катастрофата в Тайланд, при която кран падна върху преминаващ влак

Смъртоносен инцидент в Тайланд: кран смачка влак, над 20 загинали“

Свят Преди 21 минути

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Любопитно Преди 50 минути

Домашният прах: Каква е скритата му опасност?

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Любопитно Преди 52 минути

Храм-паметник „Александър Невски“ е символ на София – построен 1904–1912 г. по проект на Померанцев като благодарност към Русия, бомбардиран през ВСВ, с позлатени куполи (8+ кг злато), огромни размери и крипта-музей с икони и копие на съкровището Наги Сент Миклош

Изслушват кандидатите за български европрокурор

Изслушват кандидатите за български европрокурор

България Преди 1 час

Желаещите са седем

ПП-ДБ и "Възраждане" организират протести заради начините на гласуване

ПП-ДБ и "Възраждане" организират протести заради начините на гласуване

България Преди 1 час

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа на столичния пл. "Независимост"

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Свят Преди 1 час

Разговорите са инициирани от датската страна

<p>Почина жената,&nbsp;дала началото на движението за граждански права в САЩ</p>

Почина Клодет Колвин, дала началото на движението за граждански права в САЩ

Свят Преди 1 час

За смъртта ѝ съобщи фондацията, пазеща нейното наследство

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

България Преди 1 час

Първа точка в дневния ред е предложението за отпадане на охраната от НСО за народните представители

Разкриха точната възраст, на която да започнете грижа за кожата против бръчки

Разкриха точната възраст, на която да започнете грижа за кожата против бръчки

Любопитно Преди 2 часа

Първите признаци на стареене могат да се появят по-рано, отколкото мнозина очакват

Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?

Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?

Свят Преди 2 часа

Хърватия въвежда отново задължителната военна служба за младите мъже, която през 2008 година беше отменена

Германия планира защитата на Гренландия

Германия планира защитата на Гренландия

Свят Преди 9 часа

Писториус подчерта "геополитическите амбиции на Русия"

Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа

Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа

Свят Преди 10 часа

Младенов пътува до Израел миналата седмица

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Свят Преди 11 часа

Ищца: Чувствах се като предмет, като робиня в XXI век

САЩ тестват тайно руско супероръжие

САЩ тестват тайно руско супероръжие

Свят Преди 11 часа

Става дума за преносимо устройство, което може да генерира импулсни радиовълни

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Свят Преди 12 часа

Константинополската църква е майка и на Руската църква

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 14 януари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 14 януари, сряда

Edna.bg

Върхът е само на крачка от Йоана Илиева

Gong.bg

Вики Томова на победа от основната схема на Australian Open

Gong.bg

До 15 градуса в средата на януари

Nova.bg

Кран падна върху влак в Тайланд, 22 души са загинали, десетки са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg