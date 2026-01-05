Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

А нджелина Джоли напуска Холивуд, за да започне следващата си глава в живота - вероятно извън САЩ, съобщи Page Six.

50-годишната Анджелина Джоли се разделя с емблематичното имение „Сесил Б. ДеМил“, в което живее от 2016 г. Луксозният имот, оценяван на около 25 млн. долара, вече е обявен за продажба, като актрисата го представя дискретно на потенциални купувачи, разкриват източници, цитирани от People.

През 2026 г. актрисата ще раздели времето си между Ню Йорк, където има моден колектив и бутик Atelier Jolie, и Европа „за повече уединение“, както и дългогодишния си втори дом Камбоджа, чието гражданство е тя.

„Тя не може да се отдалечи достатъчно от драмата... единственият начин да си вземе почивка е да се измъкне“, казва Джей Бенджамин, актьор и продуцент, чиято връзка с Джоли датира от 2005 г.

„Тя ще отиде и ще се отпусне – ще работи само върху неща, които движат сърцето, душата и страстта ѝ. Тя е прекрасна, талантлива и щедра жена“, добави Бенджамин.

Драмата за Анджелина е свързана най-вече с горчивата ѝ раздяла с бившия ѝ съпруг Брад Пит, на 62 години, с когото тя постигна окончателно споразумение за развод на 30 декември 2024 г. Това беше осем години след като тя подаде молба за развод с него и на фона на поредица от съдебни битки, които последваха.

Всъщност, Джоли вече е изразявала желанието си да напусне „Ла Ла Ленд“, отбелязвайки, че е била обвързана с Лос Анджелис само докато всичките ѝ шест деца с Брад навършат 18 години, което ще се случи през юли на рождения ден на близнаците им Нокс и Вивиан.

Двойката е родител на 24-годишния Мадокс, който е роден в Камбоджа; 22-годишния Пакс, роден във Виетнам; 20-годишната Захара, родена в Етиопия; и 19-годишната Шило.

През 2024 г. Джоли каза пред The ​​Hollywood Reporter: „Тук съм, защото трябва да бъда тук след развод, но веднага щом навършат 18, ще мога да си тръгна.“

В друго интервю от 2021 г. тя каза, че основната причина, поради която е купила имението си в Лос Анджелис, е „Исках да е близо до баща им, който е само на пет минути път“ и който споделя попечителството над децата.

Джоли се раздели с Пит през 2016 г. след инцидент в частния им самолет, летящ обратно към САЩ от Франция. Джоли обвини Пит, който по-късно призна, че е бил в нетрезво състояние, че я е наранил и е обидил словесно децата им. ФБР разследва инцидента, но отказа да повдигне обвинения срещу Пит.

Оттогава Джоли е основният грижещ се за всички деца, някои от които оттогава са решили да премахнат „Пит“ от фамилните си имена. Шайло дори предприема правни стъпки, за да премахне Пит от фамилното си име в деня, в който навършва 18 години през 2024 г.

Представител на Пит отказа коментар. Представител на Джоли не отговори на искането за коментар.

„Преживявайки всичко, през което е преминала с Брад, след като целият им живот е бил в светлината на прожекторите и през всичките тези години... единственият начин да си вземе почивка е да се измъкне“.

„Трудно е да си в град, където дори не можеш да обърнеш глава и да видиш някого, когото не познаваш“, добави Бенджамин.

Въпреки че и Пит, и Джоли постигнаха голям успех в кариерата си след раздялата си, запознати отбелязаха, че спечелването на Оскар за най-добър поддържащ актьор на Пит за „Имало едно време в Холивуд“ през 2020 г. е широко възприето като прегръдка на града след края на брака му.

Джоли имаше своя главна роля, номинирана за „Оскар“, в биографичния филм от 2024 г. „Мария“ за певицата Мария Калас, за който се научи да пее опера, но филмът беше отхвърлен по време на сезона на наградите, оставяйки я „съсипана“, съобщи по това време Page Six .

Лос Анджелис е свързан и с по-тъмна част от живота на Джоли, когато тя се е грижила за покойната си майка, Маршелин Бертран, по време на десетгодишната ѝ борба с рак на яйчниците и гърдата, преди да почине през 2007 г. на 56-годишна възраст.

Джоли отдавна се възприема като глобален гражданин с стремежи извън Лос Анджелис, където е родена.

След снимките в Камбоджа за пробивната си роля във филма „Tomb Raider“ през 2001 г., Джоли става защитник на страната, основава благотворителна организация и се интересува от хуманитарна работа.

През 2023 г. в интервю за The Wall Street Journal тя разкри , че копнее да прекара „много време в Камбоджа“ в бъдеще и се стреми да живее по-личен живот.

„Днес нямаше да съм актриса“, каза Джоли пред The ​​Journal, обяснявайки: „Когато започвах, не се очакваше толкова много да бъда толкова публична, да споделям толкова много.“

Джоли също така дълго време е работила с Организацията на обединените нации, като в крайна сметка става специален пратеник на Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и посещава разкъсвани от война места като Сирия, Ирак и Афганистан.

Въпреки че вече не работи за ООН, в петък Джоли посети египетската страна на Рафах и отиде в Газа с американски делегат, където се срещна с шофьори на хуманитарни помощи. Тя се срещна и с ранени палестинци, получаващи грижи в Египет, и разговаря с пациенти в болница в близкия град Ариш, съобщи Асошиейтед прес.

Отдавна се носят слухове, че Джоли иска да се премести в Лондон, като през септември се появи информация, че е търсила къща там, докато е била там за снимките на филма “Anxious People”.

Също така е и много оспорваното им Шато Миравал в Южна Франция, винарната, която те закупиха през 2011 г. за приблизително 60 милиона долара.

Анджелина се опитва да продаде половината си от бизнеса на трета страна от години, но сделката е забавена в съда, тъй като Пит възразява срещу нея.

Източник от развлекателния бранш отбеляза пред Page Six Friday: „Напускането на Лос Анджелис не слага край на това дело.“

Други източници също очакват Джоли да се премести от САЩ, като един от тях казва, че вярват, че тя би могла да прекарва много повече време с близката си приятелка Салма Хайек и съпруга си Франсоа-Анри Пино, които разделят времето си между Париж, Лондон и САЩ.

Джеф Краус, президент на IE Group, продуцент на събития за знаменитости, известен с домакинството на ексклузивни вечери за знаменитости и благотворителни гала вечери, каза пред Page Six за Джоли: „Изглежда, че тя не иска да бъде в Лос Анджелис на пълен работен ден, тъй като децата ѝ стават възрастни.“

„Повече известни личности, особено тези с деца, се местят в чужбина заради по-доброто образование, уединението – уединението от папараците... и ако искате да се развиете към по-личен живот... чужбина изглежда е правилният път.“

Междувременно Пит е по-отдаден на Холивуд от всякога. Неговата продуцентска компания Plan B Entertainment стои зад големи хитове през последните години, включително филмите „ Beetlejuice “, „ Nickel Boys “ и телевизионните сериали „ Adolescence “ и „ 3 Body Problem “, а Пит постигна голям успех с участието си в драматичния филм „F1“ за състезанията от Формула 1.

Докато Анджелина остава необвързана, Пит се среща със здравния треньор Инес де Рамон от 2022 г.

„Инес го държи в играта, след като направи филма за „Формула 1“. Сега с Инес, в един град има ограничено място. Брад няма да си тръгне. Джоли трябваше да вземе решение", каза Бенджамин.

Докато Джоли изглежда по-малко фокусирана върху блокбъстъри и по-заинтересована да следва творческата си муза.

Както тя каза пред The ​​Hollywood Reporter през 2024 г.: „Има някои по-големи режисьорски проекти, които биха отнели повече време, но не успях да ги направя. Този, който сега стои на бюрото ми, един голям епос, който е в ума ми, прекрасната история на фотожурналиста Дон Маккълин... Бих искала да прекарам време и да проследя стъпките му... Също така все още искам да играя злодей.“