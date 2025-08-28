Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Н овият главен редактор на престижното списание Vanity Fair се твърди, че иска първата дама на САЩ Мелания Тръмп да се появи на корицата на изданието.

Решението му обаче разгневи част от служителите, които заплашиха, че ще напуснат „през тази проклета врата“, ако идеята се осъществи, пише New York Post. Марк Гуидучи, е обсъдил възможността съпругата на президента Тръмп да бъде поставена на корицата, докато се опитва да наложи своя отпечатък в новата си роля.

Самата мисъл за бившия модел като „корица“ предизвика остри реакции сред част от редакторите с леви убеждения.

„Ще изляза през тази проклета врата и половината ми екип ще ме последва“, възмущавал се един редактор на средно ниво.

🚨 BREAKING: Vanity Fair staff in meltdown mode—editors threatening to QUIT if Melania Trump graces the cover! 😂 New boss pitches it, and half the team vows to "walk out the motherf***ing door." Melania is the most beautiful First Lady eveer! Who's with me? #MelaniaTrump… pic.twitter.com/SCNXyOTDg8 — Doreen Linder (@DorLinder) August 26, 2025

„Няма да нормализираме този деспот и съпругата му; просто няма да го направим. Ще отстояваме правилното. Ако трябва да работя като касиер в магазин за хранителни стоки, ще го направя. Ако Гуидучи сложи Мелания на корицата, половината от редакционния екип ще си тръгне – гарантирам“, заявил редакторът.

Други обаче омаловажават заплахите, като твърдят, че едва ли някой би се отказал от толкова престижна работа в знак на протест. „Това са само приказки. Ако я сложат на корицата, хората ще мърморят и ще протестират, но

не вярвам някой да напусне такава работа заради това“,

казва един служител.

„Честно казано, ще има недоволни, но решението в крайна сметка е на Марк. Той ще носи последствията, а не останалите от нас“, добавя друг служител.

Служителите на Vanity Fair обаче могат да бъдат спокойни, самата Мелания Тръмп изобщо не се интересува от идеята да позира за корица, пише Page Six.

Източник от модните среди, запознат с позицията на първата дама, казва, че

тя се „изсмяла“ на предложението на Vanity Fair през юли и веднага го отхвърлила.

„Тя няма време да седи на фотосесия. Приоритетите ѝ като първа дама са далеч по-важни… Тези хора изобщо не я заслужават“, казал източникът.

При управлението на Тръмп Мелания беше забележимо пренебрегвана от Vanity Fair и от Vogue, като и двете издания са собственост на Conde Nast. Това рязко контрастира с Мишел Обама, която три пъти е била на корицата на Vogue, докато беше първа дама.

Въпреки игнорирането от страна на престижните издания, Мелания Тръмп неведнъж е заявявала, че няма интерес да се появява на подобни корици. „Вижте, аз вече съм била там – на корицата на Vogue, на кориците на много списания преди… Имаме толкова много по-важни неща за вършене, отколкото да съм на корица на някое списание. Мисля, че животът на никого няма да се промени, ако се появя на корица“, каза тя пред Fox News.