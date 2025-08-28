Защо Мелания Тръмп насърчава използването на изкуствен интелект?

В рамките на нова образователна инициатива първата дама Мелания Тръмп отново насочва вниманието си към изкуствения интелект – този път предоставяйки възможност на следващото поколение да поеме юздите.

Във вторник тя представи „Президентското предизвикателство за изкуствен интелект“ – национален конкурс, в който деца от детската градина до 12-ти клас са поканени да разработват решения, базирани на изкуствен интелект, за реални проблеми в своите общности. От подобряване на училищните програми за хранене до справяне с екологични предизвикателства – инициативата стимулира учениците да изследват как тази технология може да се превърне в инструмент за добро.

Melania Trump on Tuesday invited students in grades K-12 to participate in a government-sponsored nationwide contest that is designed to encourage them to work together to use artificial intelligence tools to solve community issues.https://t.co/brfYvQO2j9 pic.twitter.com/aaKiw0V0sQ — Yahoo News (@YahooNews) August 26, 2025

„Точно както Америка някога поведе света към небето, ние сме готови да поведем отново – този път, в ерата на изкуствения интелект“, заяви тя във видео съобщение, споделено в X.

Защо Мелания се фокусира върху изкуствения интелект?

Инициативата не възниква изненадващо. През последната година Мелания Тръмп постепенно изгражда имидж на технологично ориентирана личност, което изненада както нейните критици, така и поддръжници.

Наскоро тя привлече вниманието с издаването на аудиоверсия на мемоарите си от 2024 г. – „Мелания“. Книгата е изцяло озвучена с реплика на собствения ѝ глас, създадена чрез изкуствен интелект. „Като човек, който е създал аудиокнига, задвижвана от изкуствен интелект, и е защитил онлайн безопасността чрез Закона за премахване на аудиокнигата, видях от първа ръка потенциала на тази мощна технология“, каза тя във видеото. „Сега предавам факела на иновациите на вас.“

През май тя застана редом до президента Доналд Тръмп, когато той подписа двупартийния закон Take It Down Act – нормативен акт, насочен към ограничаване на неконсенсуалното онлайн споделяне на интимни изображения, включително фалшиви снимки, генерирани с изкуствен интелект. Оттогава първата дама активно подкрепя идеята за регулиране на AI, особено в защита на деца и жени.

Как протича предизвикателството?

Състезанието е амбициозно и включва ученици, които трябва да работят в екипи, ръководени от възрастен ментор или учител. Те ще създават проекти, използващи изкуствен интелект, за да решат конкретен проблем в своята общност.

Майкъл Крациос, директор на Службата за наука и технологии към Белия дом, поясни целите по време на участие в „Fox & Friends“:

„Искаме американската младеж да е свързана с изкуствения интелект, да работи върху инструменти, базирани на тази технология... Възможностите са безкрайни, но мисията е ясна – искаме учениците да си сътрудничат, за да изградят реални решения.“

Инициативата произтича от изпълнителната заповед на президента Тръмп от април 2025 г., която задължава федералните агенции да приоритизират образованието по изкуствен интелект в училищата.

По време на заседание на кабинета във вторник президентът похвали проекта: „Това ще бъде много добро предизвикателство. Мога да ви кажа, че тя вложи сърцето си в него, което ще вдъхнови следващото поколение да остане на върха на тази жизненоважна технология.“

Какви са наградите?

Участниците имат срок до 20 януари 2026 г., за да подадат своите предложения. Победителите на щатско ниво ще бъдат обявени в началото на пролетта, след което ще се проведат пет регионални състезания. Финалистите ще бъдат поканени на тридневно събитие в Белия дом през юни 2026 г.

Най-добрите национални отбори ще получат по 10 000 долара – средствата могат да бъдат предназначени за училищата или разпределени между членовете на екипите, както и допълнителни отличия. „Всеки ученик от детска градина до 12-ти клас е поканен да развихри въображението си и да покаже духа на американските иновации“, заяви първата дама.