Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

27 януари 2026, 11:29
Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени
Източник: Getty Images

П оследният рекламен трик на Сидни Суини я е вкарал в проблеми със закона, след като актрисата е окачила сутиени на емблематичния надпис на Холивуд като част от кампания за бельо, пише Daily Mail.

Според TMZ , 28-годишната звезда от „Прислужницата“ е била видяна наскоро да се „катери“ по една от огромните бели букви късно вечерта, докато екип на продукцията е заснел момента. 

Видео, получено от изданието, показва как Суини се катери по нещо, което прилича на буквата „H“, преди да окачи бельото върху надписа.

Източници съобщиха на TMZ, че кадрите са заснети, за да се популяризира пускането на пазара на новата марка бельо на Суини, която е подкрепена от милиардера и основател на Amazon Джеф Безос. 

Въпреки че според съобщенията актрисата е получила разрешение за заснемане, властите твърдят, че то може да не е разрешило дейността, видяна във видеото.

TMZ съобщи, че продукцията на Суини е получила разрешение от FilmLA да снима на мястото на надписа на Холивуд, но не е имала одобрение да докосва, катери или физически да променя самия надпис.

В имейл, получен от TMZ и уж изпратен до продуцентската компания, Камарата предупреждава, че заснемането на забележителността за търговска употреба изисква отделен лиценз - такъв, който не е бил поискан или одобрен.

„До нашето внимание достигна, че вие ​​и екипът сте заснели знака на Холивуд снощи за продукция, свързана с Persuasion Pictures“, се казва отчасти в имейла.

„Моля, имайте предвид, че Търговската камара на Холивуд притежава правата върху интелектуалната собственост върху използването на изображението на знака на Холивуд и нито вие, нито продуцентската компания сте търсили или получавали разрешение да използвате заснетите изображения за каквато и да е търговска употреба“.

В имейла се посочва още, че FilmLA предварително е уведомила продукцията за изискването за получаване на одобрение за лиценз от Камарата, преди да заснеме знака за рекламни цели.

Председателят на Холивудската търговска камара, която притежава правата върху интелектуалната собственост върху знака на Холивуд, по-късно заяви пред TMZ, че каскадата е била неоторизирана, заявявайки: „Не е било дадено разрешение за това, както се изисква“.

Съобщава се, че сутиените са били свалени малко след края на снимките, въпреки че няколко от тях са били оставени на хълма.

Сидни Суини и Аманда Сейфрид блестят на премиерата на „Домашната прислужница“ в Ню Йорк
7 снимки
Сидни Суини Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид е пристрастена към секса
Сидни Суини
Сидни Суини

Daily Mail се е свързал и с представителите на Суини и с Търговската камара на Холивуд, но към момента не е получил отговор. 

Холивудският знак, една от най-защитените забележителности на Лос Анджелис, отдавна е забранен за катерачи и каскадьори - като предишни неоторизирани опити са довели до арести и глоби.

Дали кадрите на Суини някога ще бъдат използвани с търговска цел, остава неясно, тъй като се съобщава, че всяка подобна употреба би изисквала ретроактивно одобрение или лиценз от Холивудската търговска камара. 

Суини веднага започна да се появява в X, като феновете и критиците бяха разделени по въпроса дали това е „гениален маркетинг“ или рекламен трик.

„Публичен трик или лоша преценка? Така или иначе, това генерира заглавия за марката“, написа един в платформата. 

Друг потребител на X добави: „Струва си глобата за разкритията.“ 

„Това е доста шантав трик, като се има предвид колко известна е вече...“, възхити се трети.  

През лятото се появи новината, че Суини пуска линия бельо, чието име все още не е обявено, с помощта на Безос, който според  Us Weekly е „инвестирал“ в нейното начинание. 

Джулиан Мур и Сидни Суини в главните роли на "Долината на ехото"
30 снимки
Доината на ехото
Доината на ехото
Доината на ехото
Доината на ехото

Вътрешен източник разкри, че номинираната за награда „Еми“ актриса „скоро ще пусне линия бельо“.

„Това беше огромен проект за нея и нещо, върху което тя работи през последната година“, добави източникът. 

Линията бельо се подкрепя от Бен Шверин, партньор в частната инвестиционна компания Coatue, според Puck. 

Компанията наскоро получи инвестиция от 1 милиард долара от Безос и колегата му технологичен гигант Майкъл Дел чрез техния фонд за иновации Coatue.

 

Източник: Daily Mail    
Сидни Суини Холивудски знак Кампания за бельо Правен спор Неразрешена каскада Сутиени Джеф Безос Маркетингов трик Интелектуална собственост Разрешение за заснемане
