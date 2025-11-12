Любопитно

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

„Трябваше да бъда наистина строга със себе си“, казва 28-годишната актриса в интервю

12 ноември 2025, 10:08
Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици
Източник: Getty Images

С идни Суини сподели как е успяла да свали 14 килограма само за седем седмици – между края на снимките на „Кристи“ и началото на „Историята на прислужницата“ и третия сезон на „Еуфория“.

„Трябваше да бъда наистина строга със себе си“, казва 28-годишната актриса пред People в интервю, публикувано в понеделник. „По време на тренировките беше изключително трудно да кача всичките тези килограми. Ядях ужасно много храна – буквално всичко, което можеш да си представиш“, продължава тя. „След това пиех протеинов шейк след протеинов шейк и приемах големи количества креатин, което само те подува.“

Когато обаче настъпил моментът да свали натрупаните килограми за ролята в „Кристи“, Суини „спряла всичко това“ и се върнала към обичайния си хранителен режим и тренировки.

„Когато спреш да тренираш и да пиеш всичките протеинови шейкове, губиш мускулна маса супер бързо“, обяснява звездата от „Белият лотос“. „Това е първото нещо, което изчезва, още преди мазнините. Така че това свалих в рамките на две седмици.“

Останалото тегло актрисата стопила, като се придържала към „супер чиста“ диета и правела „много кардио“.

Макар Суини да признава, че „това може би е единственият“ път, в който е качвала и след това сваляла толкова драстично килограми за роля, тя е благодарна, че „метаболизмът ѝ работи наистина добре“.

„Не искам да кажа, че беше супер лесно“, уточнява звездата от „Anyone But You“. „Но през целия си живот съм била много активен човек. Бях супер активно дете и винаги съм поддържала добра физическа форма и метаболизъм. Мога да кача килограми, но мога и да ги сваля“, заключава тя.

Филмът „Кристи“, в който Суини влиза в ролята на професионалната боксьорка Кристи Мартин, е режисиран от Дейвид Мишод и излезе по кината на 7 ноември.

Актрисата за първи път разказа за физическата си трансформация по-рано тази година в статия за W Magazine. „Дойдох да играя Кристи и имах около три месеца и половина тренировки“, споделя тя през юни. „Започнах да се храня повече. Тренирах с тежести по час сутрин, кикбокс по обяд за около два часа и вечер отново вдигах тежести за още един час.“

„Не ми се побираха дрехите. Обикновено нося дънки размер 23, а тогава бях 27“, разказва Суини. „Гърдите ми станаха по-големи, а дупето ми – огромно. Беше лудост! Казах си: „О, Боже мой.“

Що се отнася до самия филм, „Кристи“ реализира едва 1,3 милиона долара през първите си дни по кината. Въпреки това Суини продължава да защитава проекта след слабия старт.

„Толкова съм горда с този филм“, написа тя в публикация в Instagram в понеделник. „Гордея се с филма, който Дейвид направи. Гордея се с историята, която разказахме.“

„Да, гордея се. Защо? Защото не винаги правим изкуство заради числата – правим го заради въздействието“, добави Суини. „А Кристи е най-въздействащият проект в живота ми.“

Източник: nypost.com    
Сидни Суини Отслабване Напълняване Филмова роля Филм Кристи Диета Тренировки
