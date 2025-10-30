Любопитно

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Суини определено се беше облякла, за да впечатли

30 октомври 2025, 15:05
Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety
Източник: Getty Images

С идни Суини не остави много на въображението, когато се появи на звездното събитие на Variety „Силата на жените“ в сряда, 29 октомври.

28-годишната звезда от „Еуфория“ беше сред почетените дами на церемонията, която се проведе в хотел „Бевърли Хилс“ в Лос Анджелис. Сред отличените бяха още Кейт Хъдсън, Уанда Сайкс, Никол Шерцингер и Джейми Лий Къртис.

Източник: Getty Images

Суини определено се беше облякла, за да впечатли – актрисата блесна в прозрачна сребриста рокля с кристални детайли и усукана талия, дело на Christian Cowan x Elias Matso от колекцията пролет-лято 2026 на Christian Cowan, потвърди дизайнерът в Instagram.

Дръзкият ансамбъл подчертаваше извивките ѝ, а Сидни завърши визията с елегантна прическа, нежен нюанс на устните и леко розови бузи.

Последната ѝ поява идва малко след откровеното интервю за Variety, публикувано на 27 октомври, в което актрисата говори за критиките към външния си вид преди да пробие в Холивуд.

„Имам много силни мускули на веждите“, разказа тя. „Някой ми каза да си оправя лицето, иначе няма да успея. Трябва да си сложа ботокс. Бях на 16!“

Източник: Getty Images

Суини споделя още, че в началото често е била пренебрегвана от кастинг режисьори: „Или съм на кастинг и чета сцената си, а кастинг директорът яде чипс. Казвам му: ‘Изобщо не обръщаш внимание.’“

Въпреки подобни коментари, актрисата остава категорична относно отношението си към естетичните процедури и се гордее с естествената си визия.

„Никога не съм си правила нищо. Абсолютно се ужасявам от игли. Нямам татуировки, нищо. Ще остарея грациозно“, казва тя пред изданието.

„Наистина е забавно – виждам онлайн ‘сравнителни снимки’ и си мисля: ‘На тази снимка съм на 12. Разбира се, че изглеждам различно. Сега съм с грим и съм с 15 години по-възрастна.’“

В друго място от интервюто Сидни коментира и статута си на секс символ: „Играя много противоречиви герои и мисля, че мнозина си мислят, че ме познават – но не е така. Така че, когато хората казват: ‘Тя е секс символ’ или ‘Тя си го търси’, аз отвръщам: ‘Не. Просто се чувствам добре в кожата си, правя това за себе си и се чувствам силна.’“

„И се надявам да вдъхновя и други жени да бъдат уверени, да показват това, което имат, и да се чувстват добре в собствената си кожа – защото никоя жена не бива да се извинява, да се крие или да се покрива, когато влиза в стая“, добави актрисата.

Източник: people.com    
Сидни Суини Силата на жените Холивудска актриса Мода Прозрачна рокля Критики за външен вид
