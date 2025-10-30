Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

С идни Суини не остави много на въображението, когато се появи на звездното събитие на Variety „Силата на жените“ в сряда, 29 октомври.
28-годишната звезда от „Еуфория“ беше сред почетените дами на церемонията, която се проведе в хотел „Бевърли Хилс“ в Лос Анджелис. Сред отличените бяха още Кейт Хъдсън, Уанда Сайкс, Никол Шерцингер и Джейми Лий Къртис.
Суини определено се беше облякла, за да впечатли – актрисата блесна в прозрачна сребриста рокля с кристални детайли и усукана талия, дело на Christian Cowan x Elias Matso от колекцията пролет-лято 2026 на Christian Cowan, потвърди дизайнерът в Instagram.
Дръзкият ансамбъл подчертаваше извивките ѝ, а Сидни завърши визията с елегантна прическа, нежен нюанс на устните и леко розови бузи.
Последната ѝ поява идва малко след откровеното интервю за Variety, публикувано на 27 октомври, в което актрисата говори за критиките към външния си вид преди да пробие в Холивуд.
„Имам много силни мускули на веждите“, разказа тя. „Някой ми каза да си оправя лицето, иначе няма да успея. Трябва да си сложа ботокс. Бях на 16!“
Суини споделя още, че в началото често е била пренебрегвана от кастинг режисьори: „Или съм на кастинг и чета сцената си, а кастинг директорът яде чипс. Казвам му: ‘Изобщо не обръщаш внимание.’“
Въпреки подобни коментари, актрисата остава категорична относно отношението си към естетичните процедури и се гордее с естествената си визия.
„Никога не съм си правила нищо. Абсолютно се ужасявам от игли. Нямам татуировки, нищо. Ще остарея грациозно“, казва тя пред изданието.
„Наистина е забавно – виждам онлайн ‘сравнителни снимки’ и си мисля: ‘На тази снимка съм на 12. Разбира се, че изглеждам различно. Сега съм с грим и съм с 15 години по-възрастна.’“
В друго място от интервюто Сидни коментира и статута си на секс символ: „Играя много противоречиви герои и мисля, че мнозина си мислят, че ме познават – но не е така. Така че, когато хората казват: ‘Тя е секс символ’ или ‘Тя си го търси’, аз отвръщам: ‘Не. Просто се чувствам добре в кожата си, правя това за себе си и се чувствам силна.’“
„И се надявам да вдъхновя и други жени да бъдат уверени, да показват това, което имат, и да се чувстват добре в собствената си кожа – защото никоя жена не бива да се извинява, да се крие или да се покрива, когато влиза в стая“, добави актрисата.