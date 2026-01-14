Свят

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Звездата от „Еуфория“ сияеше, когато се срещна с Ноа Аргамани и Авинатан Ор, три месеца след освобождаването им от плен на „Хамас“

14 януари 2026, 16:16
Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)
Източник: gettyimages

А ктрисата Сидни Суини сияеше, когато се срещна с освободените израелски заложници Ноа Аргамани и Авинатан Ор, три месеца след освобождаването им от плен на „Хамас“ в Газа, съобщава New York Times.

Звездата от „Еуфория“ беше заснета усмихната, прегръщайки Аргамани и Ор, които бяха отвлечени от терористи на 7 октомври 2023 г., след като въоръжени бойци нахлуха в музикалния фестивал Nova, на който двамата са присъствали.

Трогателна снимка на тримата заедно беше споделена от неправителствената произраелска застъпническа организация StandWithUs, като мнозина аплодираха Суини и ѝ благодариха в социалните мрежи. „Оказва се, че не само дънките стоят добре, но и ценностите са важни“, написа в X Итай Биран, дипломат в израелското генерално консулство в Средния Запад в Чикаго. „Брилянтна актриса и искрено възхитително е да видим как тя отделя време да се срещне с тях и да покаже подкрепа“, възкликна Националното еврейско събрание на Обединеното кралство.

Не стана ясно кога точно холивудската звезда се е срещнала с двамата, но срещата е била осъществена, тъй като приятелят на Суини, музикалният изпълнителен директор Скутър Браун, често е говорил на събития на StandWithUs и преди това се е срещал с Аргамани и с Ор.

Браун, чиито баба и дядо са евреи, оцелели от Холокоста, се изказа миналия месец след антисемитските терористични атаки на плажа Бонди в Сидни, Австралия. „Моите еврейски приятели имат чувството, че всички говорят за насилие с оръжие или клане, но никой не говори за факта, че това са били евреи във все по-враждебна и опасна среда за евреите по целия свят“, каза Браун в изявление, споделено от StandWithUs в социалните мрежи.

Сидни Суини Израелски заложници Хамас Ноа Аргамани Авинатан Ор Фестивал Нова 7 октомври StandWithUs Скутър Браун Подкрепа за Израел
