Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

А ктрисата Сидни Суини сияеше, когато се срещна с освободените израелски заложници Ноа Аргамани и Авинатан Ор, три месеца след освобождаването им от плен на „Хамас“ в Газа, съобщава New York Times.
Звездата от „Еуфория“ беше заснета усмихната, прегръщайки Аргамани и Ор, които бяха отвлечени от терористи на 7 октомври 2023 г., след като въоръжени бойци нахлуха в музикалния фестивал Nova, на който двамата са присъствали.
Actress Sydney Sweeney alongside Hamas captivity survivors Noa Argamani and Avinatan Or.— StandWithUs (@StandWithUs) January 13, 2026
Noa and Avinatan were kidnapped by Hamas terrorists on October 7, 2023, from the Nova Festival in southern Israel. Noa was rescued from Gaza in June 2024 during an IDF operation, and… pic.twitter.com/yYBhMfN89n
Трогателна снимка на тримата заедно беше споделена от неправителствената произраелска застъпническа организация StandWithUs, като мнозина аплодираха Суини и ѝ благодариха в социалните мрежи. „Оказва се, че не само дънките стоят добре, но и ценностите са важни“, написа в X Итай Биран, дипломат в израелското генерално консулство в Средния Запад в Чикаго. „Брилянтна актриса и искрено възхитително е да видим как тя отделя време да се срещне с тях и да покаже подкрепа“, възкликна Националното еврейско събрание на Обединеното кралство.
Sydney Sweeney beams as she meets Oct. 7 survivors Noa Argamani and Avinatan Or: ‘Not just the jeans that fit well, it’s the values too’ https://t.co/IcfhZ3oFx9 pic.twitter.com/GV2dxZtfbG— New York Post (@nypost) January 14, 2026
Не стана ясно кога точно холивудската звезда се е срещнала с двамата, но срещата е била осъществена, тъй като приятелят на Суини, музикалният изпълнителен директор Скутър Браун, често е говорил на събития на StandWithUs и преди това се е срещал с Аргамани и с Ор.
Браун, чиито баба и дядо са евреи, оцелели от Холокоста, се изказа миналия месец след антисемитските терористични атаки на плажа Бонди в Сидни, Австралия. „Моите еврейски приятели имат чувството, че всички говорят за насилие с оръжие или клане, но никой не говори за факта, че това са били евреи във все по-враждебна и опасна среда за евреите по целия свят“, каза Браун в изявление, споделено от StandWithUs в социалните мрежи.