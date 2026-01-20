Любопитно

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

20 януари 2026, 10:44
Сидни Суини
Източник: Getty Images

С идни Суини привлича погледите с краткото си появяване като известния си персонаж Каси в новия трейлър за сезон 3 на „Еуфория“, който според данните ще включва времеви скок, развиващ се „няколко години след гимназията“.

Звездата от „Кристи“, на 28 години, се присъедини към хитовия сериал на HBO по време на дебютния му сезон през 2019 г. и тя се завръща заедно със Зендая (Ру), Джейкъб Елорди (Нейт), Мод Апатоу (Лекси) и Хънтър Шафер (Джулс), когато дългоочакваният и дълго отлаган трети сезон направи премиера на 12 април, предаде New York Post.

Пет въпроса след финала на втория сезон на „Еуфория“

Новият трейлър представя героинята на Суини, облечена като куче в провокативен кафяв корсет – с опашка, уши и нарисувано носле. Тя размахва кучешката си опашка, докато язди кучешка колибка, преди да се обърне и да се усмихне сладко на камерата.

Друга сцена от сезон 3 показва Каси, която снима още секси съдържание, докато е на леглото на четири крака с играчка за дъвчене в устата – докато бъдещият ѝ съпруг, Нейт, не влиза и не я прекъсва.

„Работя цял ден, а бъдещата ми булка е разкрачена в интернет“, оплаква се героят на Елорди по време на гласов разказ.

„Просто създавах съдържание“, отговаря Каси, която изглежда е създател на еротично съдържание в стил OnlyFans този сезон.

Кратък преглед на Каси и Нейт, празнуващи това, което изглежда е тяхната сватба, също е включен в новия трейлър. Двойката се усмихва пред камера, докато е седнала на дълга маса, украсена с оранжево-розови флорални аранжировки.

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

„Група приятели от детството се борят с добродетелта на вярата, възможността за изкупление и проблема със злото“, гласи описанието на сезон 3, публикувано от HBO преди завръщането на шоуто по-късно тази година.

Звездата от „Всеки друг освен теб“ преди това разказа за завръщането си в Сезон 3 на „Еуфория“ и какво могат да очакват феновете от Каси този път по време на събитието „Силата на жените“ на "Variety" в Лос Анджелис през октомври.

Актрисата от „Камериерката“ подсказа, че Сезон 3 ще бъде последното ѝ участие като Каси.

„Това всъщност е последната ми седмица на снимки. Ще бъде сладко-горчиво“, сподели Суини. „Израснах с всички тези хора.“

„Снимах пилотния епизод, когато бях на 20, а Сезон 1, когато бях на 21, така че определено е лудо преживяване да имаш герой до себе си толкова дълго време“, продължи тя. „Имам привилегията да работя с много от същия екип и актьорски състав за толкова дълго време, а това обикновено не се случва.“

Създателят на сериала Сам Левинсън междувременно разказа за предстоящия сезон и решението си да включи времеви скок по време на събитие на HBO миналия месец.

„Единственото нещо, за което всички се съгласихме, е, че не можем да се върнем в гимназията – въпреки че много, много предавания са имали 30-годишни гимназисти, ние няма да сме“, каза Левинсън, според "The Hollywood Reporter".

„Пет години се сториха естествено място, защото ако бяха отишли в колеж, щяха да са завършили по това време“, добави той.

Левинсън продължи да нарича Сезон 3 „най-добрият сезон досега“.

Източник: New York Post    
Еуфория Сезон 3 Сидни Суини Каси Трейлър Времеви скок HBO Зендая OnlyFans Нейт Сватба
