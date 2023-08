Дисковете Дропа - сложна измама или извънземен артефакт

И звънземните са нашумяла тема в момента, заради разказите за потенциални срещи с извънземни, които бяха обсъдени в Конгреса. Без значение от личното ви мнение по отношение на извънземните, не може да се отрече, че съществува огромно количество фалшиви материали, използвани като доказателства в подкрепа на съществуването на такива същества. Това няма нищо общо с това дали има извънземен живот, а по-скоро с усилията за изфабрикуване на доказателства - и това е особено интересен феномен, когато става дума за древни артефакти. Един такъв пример са така наречените дисковете Дропа, за които се спекулира, че са записали катастрофата на древно извънземно.

Не толкова „мистериозните“ дискове Дропа

Dropa Stones

Discovered by Professor Cho Pu Tei on an expedition in caves deep in the Himalayan mountains amongst 3-4' tall ritually buried dwarven skeletons were hundreds of 12 inch wide disks with a perfect hole in the center.

