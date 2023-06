Каква е истината за тайнствените ацтекски кристални черепи

В ероятно едни от най-емблематичните археологически артефакти, които някога са били откривани, са известните кристални черепи на ацтеките. През годините са вдъхновили безброй интересни теории за извънземни скулптори, психически технологии и магически камъни. А какво ако се окаже, че реликвите са просто дело френски измамник от деветнадесети век? Ето още една теория, по която да помислим.

Историята на кристалните черепи

Смята се, че има около дузина такива черепите, както в музеи, така и в частни колекции по целия свят, различни по големина - от няколко инча до приблизително размера на топка за боулинг. Изумителните находки направили своя дебют през 1856 г., когато Британският музей закупил миниатюрен череп, за който се твърдяло, че бил изработен от ацтеките, въпреки че не е ясно точно откъде идва реликвата.

Actual truth: Variant on Victorian Crystal Skulls sold by Antiquities and Curiosities Dealer Eugene Boban. Every single crystal skull shows evidence of modern tooling and/or chemical residue. But who wants to tell a cool story of modern mythmaking https://t.co/VISY2sBM6y https://t.co/P5Oj3mO5YQ — ahtzib (@ahtzib) May 15, 2019

След това Британският музей закупил втори кристален череп от Tiffany & Co през 1897 г., който може да се види изложен днес. Първоначално се вярвало, че черепът е от Предколумбовата епоха, но от музея опитали да проверят това на технологична основа. От проучването единственото, което станало ясно е, че съвсем нищо не е ясно.

Още кристални черепи с различни размери скоро се появили в колекциите на Националния музей по антропология на Мексико и института Смитсониън. Едва през 50-те години на миналия век обаче един минералог от Смитсониън на име Уилям Фошаг идентифицирал последния като фалшификат, след като забелязал, че произведението очевидно е създадено с помощта на съвременни инструменти за производство на бижута.

Още няколко черепа се появили на търгове за антики през XX-ти век, включително един, който бил продаден на английски дълбоководен рибар през 1943 г. Известен като „Черепа на гибелта“, според слуховете артефактът излъчва сини светлини от очите си и причинява компютърни сривове, но очевидно е направен с помощта на модерна технология, което го прави фалшификат.

Дело на ацтеките ли са черепите или не?

Черепите заемат видно място в иконографията на ацтеките и често се намират издълбани в стените на древните им храмове или като част от изображения на божества. Въпреки това, нито един кристален череп никога не е бил намиран по време на археологически разкопки в Мексико и историята на нито един не може да бъде проследена назад във времето.

Crystal Skulls Information, Legends https://t.co/p8ui2ouz5g — Chris Stringer (@ChrisStringer65) May 19, 2022

Съществуват обаче безброй изображения черепи са открити в обитанията на ацтеките, въпреки че обикновено са били издълбавани в базалт, а не в кристал. Стилистично тези предколумбови реликви са малко по-различни от кристалните черепи, което намалява вероятността ацтеките действително да са ги създали.

Фалшиви ли са всички черепи?

В началото на хилядолетието археолозите започнали да подозират, че повечето, ако не всички, кристални черепи на ацтеките са фалшиви. Доказателство било намерено през 2008 г., когато анонимен дарител изпратил череп на института Смитсониън, твърдейки, че го е придобил през 1960 г. и настоявал, че преди това е принадлежал на мексиканския диктатор Порфирио Диас.

Най-голям от всички кристални черепи, артефактът бил предаден на антроположката Джейн Макларън Уолш, която заедно с колегата си Маргарет Сакс от Британския музей анализирали както черепа от Смитсониън, така и екземпляра, съхраняван в Лондон. Използвали сканираща електронна микроскопия и установили, че и двата черепа са били издълбани с въртящи се колела, следователно не биха могли да бъдат произведени по ацтекската технология.

Fake Aztec crystal skulls are found in museum collections around the world. They can all be traced back to one man. https://t.co/yV4gjuaTN6 — Discover Magazine (@DiscoverMag) June 28, 2023

Оказало се още, че черепът от Смитсоновия институт бил завършен със синтетичен абразив, наречен карборунд, изобретен едва сравнително наскоро.

След това Уолш и Сакс анализирали течните и твърди навлизания в кварца, от който са направени черепите, определяйки, че скалата идва от „мезотермална метаморфна среда“. Това изключва Централна Америка като източник и показва, че кристалът най-вероятно е или от Бразилия, или от Мадагаскар, нито един от които не е бил част от търговските пътища на ацтеките.

В крайна сметка Уолш и Сакс заключили, че нито един от черепите не е от предколумбийски произход и че и двата вероятно са били произведени по-малко от десетилетие преди да бъдат продадени.

Откъде са дошли кристалните черепи?

Inventores de lo mexicano, el gran fraude de los cráneos aztecas por el francés Eugène Boban, book The Man Who Invented Aztec Crystal Skulls: The Adventures of Eugène Boban pic.twitter.com/se8vzuJmhI https://t.co/kF9id2NOEw — Dr. Ana G Valenzuela-Zapata (@AnaValenzuelaZ) October 11, 2020



Въпреки че не е възможно да се проследи историята на всички черепи, данните показват, че кварцовият череп, съхраняван в Британския музей, първоначално е бил придобит от Tiffany & Co. от френски търговец на име Йожен Бобан. Няколко десетилетия по-рано Бобан показал два други кристални черепа, като част от откритията му като официален археолог в мексиканския двор на Максимилиан на изложението Exposition Universelle в Париж.

1867 Antiquarian Eugène Boban at the Paris Exposition pic.twitter.com/C85VFZKY7T — The French History Podcast 🇲🇫 (@FrenchHist) December 26, 2021

Въпреки че бил член на Френската научна комисия в Мексико, Бобан не бил професионален археолог, макар че прекарал голяма част от младостта си в провеждане на собствени неофициални разкопки в Мексико. Доколкото е известно, Бобан бил първият, който започнал да показва кристални черепи през XIX-ти век – времето, когато започнали да се появяват в музеите по света първите ацтекски артефакти и публиката била очарована от тази енигматична древна цивилизация.