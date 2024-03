Ще ви отнеме часове, за да я прочетете: Най-дългата английска дума (ВИДЕО)

М оже би сте чували хора да твърдят, че най-дългата дума в английския език е "antidisestablishmentarianism" - стар термин, който се определя като "противопоставяне на оттеглянето на държавната подкрепа или признаване на установена църква".

Със своите 28 букви и 12 срички тя със сигурност е дълга, но не е задължително да е най-дългата. Заровете главата си дълбоко в мрачните кътчета на английския речник и ще откриете, че съществуват много по-дълги думи.

Хипопотомонстросескипедалиофобията или фобията от дълги думи

Думата, която се произнася за три часа

Някои хора твърдят, че най-дългата дума в английския език има 189 819 букви, като започва с “methionyl…” и завършва с “...isoleucine”. Колкото и да е изкушаващо, няма да изпишем думата изцяло, тъй като това ще отнеме часове наред.

През 2017 г. MrBeast публикува видеоклип в YouTube, в който изговаря цялата дума и му отнема малко под 2 часа.

Думата е пълното химическо наименование на титин - най-големият известен протеин, който се състои от над 34 000 аминокиселини. Тя е толкова невероятно дълга, защото по същество изброява всички аминокиселини във веригата, която образува протеина.

Въпреки това може би не е съвсем точно да го наречем "дума". Няма да я откриете в нито един речник, тъй като повечето лексикографи смятат, че подобни названия са "словесни формули", а не действителни думи.

