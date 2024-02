"Ще се бием по плажовете": За над 22 000 долара продадоха зъбни протези на Чърчил

Д ентална протеза, принадлежала на бившия британски министър-председател Уинстън Чърчил (1874-1965), бе продадена на търг за 22 700 долара. Това съобщи телевизионният канал Sky News с позоваване на аукционната къща The Cotswold Auction Company, която проведе търга на 6 февруари в град Челтнъм (Глостършир) в Западна Англия.

Става въпрос за изкуствената челюст, която политикът е използвал при произнасянето на прочутата реч "Ще се бием по плажовете" на 4 юни 1940 г. Това е втората реч на Чърчил в Камарата на общините на британския парламент след влизането на Великобритания във Втората световна война. Окончателната сума, дадена за лота, е повече от два пъти по-висока от първоначалната оценка.

Winston Churchill Wore False Teeth to Deliver Historic Wartime Speeches. Now, They're for Sale https://t.co/Gpshi2wzme @SmithsonianMag pic.twitter.com/9oenOJQzyZ