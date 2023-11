Четирима мъже са арестувани за кражбата на златната тоалетна на Уинстън Чърчил

Ч етирима мъже бяха обвинени във връзка с кражбата на ценна, златна тоалетна от двореца, в който е роден Уинстън Чърчил. Това съобщиха от кралската прокуратура в съобщение, разпространено до медиите.

18-каратовата тоалетна се оценява на близо 6 милиона долара, посочват от обвинението. Според данните тя е била открадната от двореца Бленхайм в Уудсток, Англия през 2019 г.

Тоалетната е скулптура, създадена от италианския художник Маурицио Кателан.

