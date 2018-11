Този уикенд бяха раздадени наградите People's Choice Awards или "Избор на публиката", които по традиция отразяват мнението на зрителите за това кои са най-добрите кино, телевизионни продукции и изпълнители от изминалата година.

Както винаги, номинирнаи и наградени както винаги предизвикаха внимание и заради появата си на червения килим.

Сестрите Кардашиян освен със статуетка за най-добро риалити предаване, обраха и овациите на модните критици:

Ким също обра овациите:

Kim Kardashian is never one to play it safe when it comes to fashion. #PCAs https://t.co/lzLwJMObAI pic.twitter.com/vy3YqpkWlg