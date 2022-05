Ким Катрал: Разбрах за "И просто ей така" от социалните мрежи

Никой не ми е предлагал да участвам в продължението на сериала. Ясно показах какво чувствам след предложението за трети филм. Разбрах за продължението на сериала от социалните мрежи, както всички вас. Това сподели Ким Катрал в интервю за Variety.

Феновете на "Сексът и градът" все още не могат да преодолеят факта, че любимата им Саманта от "Сексът и градът" бе изпратена чак в Лондон в продължението "И просто ей така". Единственото участие, което тя взе, бе чрез няколко съобщения, които Кари размени с нея. А отсъствието на любимката на милиони фенове на поредицата се усети значително, тъй като тя придаваше на поредицата специфичен чар.

Ким Катрал спомена още, че продължението е вдъхновено изцяло от сценария предвиден за третия филм: „Сериалът всъщност е третият филм. Ето колко креативен беше той“. Тя също така потвърди, че е имало сюжетна линия, според която Саманта получава снимки от Брейди, което Катрал не смята, че отговаря по някакъв начин на нейната героиня. Актрисата вижда Саманта по съвсем друг начин, а именно като зряла жена управляваща PR фирма.

Феновете, които се надяват на ново завръщане от страна на Саманта, следва да са наясно, че това едва ли има шанс да се случи някога изобщо. Катрал определено е преодоляла тази си роля и твърди, че никога не е чувствала, че съществуват достатъчно причини да се пускат нови филми и продължение на "Сексът и градът".

Ким Катрал: Любимата ми дума е "не"

„Бих предпочела направата на трети филм, който да покаже какво се е случило с персонажите и как са се развили те. Това обаче не се случи. Бях подготвена и за този развой на събитията.", каза още Катрал. „И точно това си пожелах: да бъда на различни места, играейки различни роли, защото съм характерна актриса. Колкото и да беше трудно и страшно и въпреки тормоза от страна на пресата и феновете, успях да си кажа: Добра съм, на тази писта съм, беше страхотно да работим заедно, хареса ми, но аз съм до тук."

Kim Cattrall hasn’t watched #AndJustLikeThat.



“I certainly heard about it,” she says. “And I’ve come to the conclusion that really the greatest compliment I could have as an actor is to be missed.” https://t.co/NxrKFwgbep pic.twitter.com/6kGHLIawHl