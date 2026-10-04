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Русия засилва ударите си по Киев в отговор на интервю на Зеленски

От руското военно ведомство заявиха, че мишена ще бъдат военни и отбранителни обекти в украинската столица, след като Зеленски закани нови атаки срещу руските рафинерии

4 октомври 2026, 15:52
Русия засилва ударите си по Киев в отговор на интервю на Зеленски
Източник: БТА

Р усия ще засили ударите по Киев и други части на Украйна, съобщи днес руското Министерство на отбраната в отговор на интервю с украинския президент Володимир Зеленски, в което той заяви, че Украйна ще засили атаките срещу руските петролни рафинерии, предаде Ройтерс.

Министерството заяви, че руските сили ще засилят ударите по военни обекти, предприятия от отбранителната промишленост и свързаната с тях инфраструктура в Киев и други части на Украйна.

В интервю за Ройтерс, публикувано вчера, Зеленски заяви, че Украйна ще удвои атаките срещу руските петролни рафинерии като реакция на новата политика на Москва за въздушни удари, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други градове. Той подчерта, че украинските сили няма да атакуват цивилни.

През последните седмици Русия засили ударите по инфраструктурата в украинската столица, включително по мостове над река Днепър. Атаките сериозно нарушиха нормалния живот на близо трите милиона жители на Киев преди настъпването на суровите зимни месеци.

В изявлението на министерството се казва още, че последните удари по Киев и други украински региони са в отговор на това, което Москва определи като атаки на Киев срещу цивилни обекти в Русия.

И Русия, и Украйна отричат да атакуват цивилни, отбелязва агенцията.

Източник: БТА/Елена Инджева    
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