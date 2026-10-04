Дронове атакуваха Киев по време на визитата на германския канцлер

Руска атака с дронове предизвика въздушна тревога в Киев непосредствено след пристигането на германския канцлер Фридрих Мерц.

По данни на кмета Виталий Кличко е поразено пътното платно на Северния мост, а отломки от свален обект са паднали върху покрива на жилищна сграда.

При друга руска атака в Сумска област са ранени петима души, докато Мерц е в Киев, за да потвърди германската подкрепа за Украйна, включително с дронове за противодействие на руските безпилотни апарати.

Русия с мощна атака срещу Киев с дронове и ракети

Руска атака с дронове по Киев предизвика тревога след пристигането с влак на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде Ройтерс.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил нанесен удар по пътното платно на Северния мост. По думите на Кличко отломки от свален летящ обект са паднали върху покрива на жилищна сграда.

Вчера той отново съобщи за атака по Северния мост в Киев.

Предупреждения за въздушни нападения бяха обявени и в други части на Украйна. Властите в североизточната Сумска област съобщиха за петима ранени при руска атака с авиобомба, поразила жилищна сграда.

Мерц пристигна тази сутрин с влак в Киев. Преди посещението руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.

По време на визитата германският канцлер възнамерява да потвърди по-нататъшната подкрепа на Берлин за Украйна, включително чрез предоставяне на дронове, предназначени за противодействие на руските дронове.

Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.