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Мерц призова Путин да прекрати „безсмислената война“ срещу Украйна

По време на посещението на германския канцлер в украинската столица бяха извършени нови руски удари

4 октомври 2026, 14:10
Мерц призова Путин да прекрати „безсмислената война“ срещу Украйна
Президентът на Украйна Володимир Зеленски (вдясно) и германският канцлер Фридрих Мерц присъстват на възпоменателна церемония пред паметника на загиналите украински войници на Площада на независимостта в Киев, Украйна. 4 октомври 2026 г.   
Източник: БТА
  • Фридрих Мерц призова Владимир Путин да прекрати ударите срещу Украйна и да покаже готовност за преговори, като заяви, че разговори са възможни, когато оръжията замлъкнат.
  • По време на посещението си в Киев Мерц и Володимир Зеленски посетиха повредената от руски дрон Национална академия на науките, докато в града отново звучаха сирени за въздушна тревога.
  • При удара по академията са загинали жена и около шестима души са ранени, а пожарът е унищожил два етажа от историческата сграда.

Мерц: Не виждам смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна и да покаже готовност за преговори, като заяви по време на посещението си в Киев, че ударите по цивилното население трябва да спрат, предадоха ДПА и Ройтерс.

„Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването ѝ. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат“, призова той.

Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха Националната академия на науките в Киев, която в понеделник беше поразена при атака с дрон.

По време на посещението му руските удари няколко пъти задействаха сирените за въздушна тревога, а по-рано сутринта беше поразен и мост в северната част на столицата.

Говорейки сред руините на академията, Мерц заяви, че нападения като това от ясно показват безсмислието на конфликта. „Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколкостотин метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук.“

Канцлерът припомни, че украинската инфраструктура е подложена на ежедневни удари в момент, когато страната се подготвя за зимата.

„Обръщам се още веднъж към руското ръководство, към руския президент: Прекратете тази война! Можем да разговаряме, но само когато оръжията замлъкнат – а те трябва да замлъкнат“, каза той.

Дронът порази академията в средата на деня. Ударът и последвалият пожар унищожиха два етажа от историческата сграда. Една жена загина, а около шест души бяха ранени.

Източник: БТА, Елена Инджева    
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