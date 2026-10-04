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Оманският пилот, нападнал полет за Израел, е бил уволнен заради екстремизъм

Вторият пилот е бил отстранен от полети в Оман заради екстремистки възгледи, а в Израел започнаха взаимни обвинения между „Шин Бет“ и Министерството на транспорта за липсата на проверки

4 октомври 2026, 15:26
Оманският пилот, нападнал полет за Израел, е бил уволнен заради екстремизъм
Източник: БТА

В ластите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) са предоставили на Израел списък с пътниците и екипажа на полета на авиокомпания „Флайдубай“ за Израел, преди вторият пилот да направи опит да поеме контрола над самолета и да го разбие, съобщиха регионални представители. Случаят повдига нови въпроси как нападателят е успял да избегне проверките за сигурност, предаде Ройтерс.

Докато разследването продължава, предварителните данни за инцидента разкриват няколко сериозни пропуски в мерките за сигурност. Властите вече съобщиха, че вторият пилот, който е гражданин на Оман, е бил отстранен от полети в собствената си страна заради опасения относно екстремистките му възгледи. Остава неясно и как гражданин на Оман – арабска държава, която няма дипломатически отношения с Израел – е получил разрешение да превози със самолет група израелски граждани до Тел Авив.

ОАЕ, които ръководят разследването, съобщиха, че в сряда помощник-пилотът е нападнал командира на полета с брадвата за аварийни ситуации в пилотската кабина и се е опитал да поеме управлението на падащия самолет. Властите определиха действията му като „терористична атака“. Самолетът, на борда на който е имало 182 души, е бил близо до разбиване, преди индийският капитан да успее да отвори вратата на пилотската кабина, което е позволило на пътници и други хора да влязат вътре и да обезвредят нападателя.

Регионалните представители заявиха, че властите на ОАЕ са предоставили информация за пътниците и екипажа, включително за националността им. По думите им Израел не е идентифицирал нито един пътник или член на екипажа като потенциален риск за сигурността. 

Пътниците, които са спрели нападението и са помогнали за възстановяването на контрола над самолета, бяха определени като герои в Израел.

Междувременно властите започнаха да поставят въпроси и да си отправят взаимни обвинения за пропуските в сигурността, които биха могли да доведат до голяма трагедия.

Израелската служба за вътрешна сигурност „Шин Бет“ заяви, че Министерството на транспорта отговаря за проверката на списъците с пътници на чуждестранните полети. Министърът на транспорта Мири Регев заяви пред обществената телевизия „Кан“, че отговорност за сигурността на полетите носят службите за сигурност и че нейното ведомство не е получило списък с пътниците или предупреждения за потенциален риск.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в четвъртък, че Израел има дългогодишни споразумения с чуждестранни авиокомпании, които не позволяват на пилоти да летят до страната, ако са граждани на държави, които не поддържат дипломатически отношения с Израел.

Остава неясно и как „Флайдубай“ – нискотарифна авиокомпания от ОАЕ, която изпълнява полети между Израел и ОАЕ – не е установила, че оманският пилот представлява риск за сигурността.

Филип Баум, гостуващ преподавател по авиационна сигурност в университета „Ковънтри“ във Великобритания и автор на книга за отвличанията и бомбените атентати на борда на самолети, заяви, че системите за проверка се различават в отделните държави и има ограничения за вида информация, която може да бъде споделяна.

„Що се отнася до самата авиационна сигурност, очевидно е необходимо проверките да бъдат възможно най-задълбочени. Но във всички случаи има сериозни ограничения при извършването им, особено когато става дума за проверки, които включват обмен на информация между различни държави“, каза той.

Източник: БТА/Елена Инджева    
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