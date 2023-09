Шеметна трансформация: Никълъс Кейдж си обръсна главата и пусна брада

Н икълъс Кейдж си обръсна главата и пусна брада за снимките на „Butcher's Crossing“, режисиран от Гейб Полски.

Филмът е базиран на едноименния роман от 1960 г. на писателя Джон Едуард Уилямс и проследява група ловци на бизони в Дивия запад. Той разглежда проблемите на човешката природа и мъжественост и борбата на човека срещу природата.

Сценарият за филма е написан от Полски и Лиъм Сатре-Мелой, а освен Кейдж във филма участват още Фред Хечинджър, Джеръми Боб, Ксандър Бъркли, Рейчъл Келър и Пол Раци.

The official trailer for ‘BUTCHER’S CROSSING’ starring Nicolas Cage has been released.



In select theaters October 20, 2023.

pic.twitter.com/0vMuoIGjxC