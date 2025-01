Шапката, за която всички говорят

П раховосинята бледа костюмна рокля, която Мелания Тръмп носеше за първото встъпване в длъжност на съпруга си Доналд – персонализиран дизайн на Ралф Лорън – предизвика незабавни сравнения с Джаки Кенеди, съпругата на президента Джон Кенеди.

(Във видеото: Първата дама на САЩ: Стил, етикет, красота и отговорности)

Косата ѝ, прибрана свободно в шиньон от 60-те години на миналия век, обрамчваше усмихнато лице, докато тя напомняше през 2017 г., чрез модата, златната ера на политическия идеализъм.

Този път нещата определено бяха по-нюансирани.

Избирайки по-мрачна нотка, Мелания облече тъмносиня рокля от копринена вълна – съчетаваща права пола и блуза от копринен креп в цвят слонова кост – всичко това, за изненада на много наблюдатели на модата, беше ръчно ушито в Ню Йорк от американският дизайнер Адам Липс. Шапката на Мелания – от друг американски дизайнер, Ерик Джавитс – допълваше впечатляващия ансамбъл.

След Хилари Клинтън през 1993 г. първа дама не е избирала шапка за деня на встъпването в длъжност,

добавяйки не само нотка театралност към тоалета на Мелания, но и почти изцяло закривайки очите ѝ. За жена, известна с любовта си към слънчевите очила, може би това беше следващият най-добър избор в ден, когато целият свят щеше да я гледа.

And so, she entered the Olympus of elegance with that hat 👑



Melania Trump pic.twitter.com/0ZZLoikhmC