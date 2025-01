Мелания Тръмп - първата дама, която сама определя правилата

П реди второто встъпване в длъжност на съпруга ѝ Мелания Тръмп искаше да изясни няколко неща.

„Може би хората ме възприемат просто като съпруга на президента“, каза тя в интервю за Fox News. „Но аз стоя на собствените си два крака, независима съм. Имам свои собствени мисли.“

Точно преди изборите г-жа Тръмп издаде мемоарната си книга. По-късно тази година тя ще бъде във фокуса на документална поредица на Amazon, която според нея ще позволи на зрителите да проследят пътя ѝ обратно в Белия дом.

Подобно на съпруга си Доналд Тръмп, Мелания не играе по правилата. Когато той беше избран за първи път през 2016 г., тя подходи към собствената си роля по съвсем различен начин от последните си предшественички, като прекарваше много време извън Белия дом.

„Тя беше най-нископоставената първа дама, която сме имали от много време насам - бих се върнала до Бес Труман през 40-те и началото на 50-те години на миналия век“, казва Катрин Джелисън, професор по история в университета в Охайо и експерт по ролята на първите дами.

В продължение на повече от 100 години повечето първи дами са оказвали тиха подкрепа, действайки като официални домакини. Тези, които са се занимавали с проекти в обществена полза, са го правили предимно на заден план. Елинор Рузвелт, подкрепяйки съпруга си Франклин Д. Рузвелт през 1933 г., поставя началото на значителна промяна към по-значима роля.

„По време на нейния 12-годишен мандат като първа дама това се превърна в очакване“, казва професор Джелисън.

Г-жа Труман не е подражавала на предшественичката си, допълва тя, но „от Жаклин Кенеди в началото на 60-те години на миналия век нататък всяка първа дама е имала поне един голям проект за обществена дейност с висок обществен интерес“.

Макар че традициите са се оформили от жените в тази роля през годините, тя не е дефинирана в американската конституция. Първите дами могат да прекарват толкова време в Белия дом и да подпомагат изпълнението на задълженията на президента, колкото желаят. След като вече е била там, г-жа Тръмп знае точно какво да очаква.

„Тя не смята, че пресата се е отнасяла добре с нея през първия мандат“, казва професор Джелисън. „Тя чувстваше, че хората скачат върху всяка възприета грешна стъпка. Затова смятам, че този път тя вероятно ще иска да се превърне в по-малка мишена за критиците на съпруга си и за критиците в пресата.“

Но други експерти казват, че има усещане, че този път нещата ще бъдат малко по-различни.

„Вече видяхме малко повече от нея, повече интервюта, повече увереност“, казва Анита Макбрайд, бивш началник на канцеларията на Лора Буш, която сега ръководи Инициативата за първите дами в Американския университет във Вашингтон и е написала няколко книги по темата.

„Много от домакините все още са там, тя познава мястото. Няма това непреодолимо чувство, че трябва да мине през това за първи път.“

