Шик и стил в Палм Бийч: Кралица Рания се среща с Мелания Тръмп

Т ази седмица в Палм Бийч, Флорида, йорданската кралица Рания се срещна с бъдещата първа дама на САЩ Мелания Тръмп.

Срещата, чийто домакин беше съпругата на Доналд Тръмп, беше посветена на въпроси, близки до сърцата и на двете: благосъстоянието на децата и важността на подобряването на достъпа до качествено образование.

Говорейки за срещата им, кралица Рания написа в социалните мрежи: „За мен беше удоволствие да се срещна отново с бъдещата първа дама на САЩ Мелания Тръмп във Флорида.“

На новопубликувана снимка Рания сияеше в рокля в тъмен цвят, докато Мелания, която скоро ще поеме ролята на първа дама, изглеждаше шик както винаги в бял тоалет.

Тази среща идва дни преди новоизбраният Доналд Тръмп да бъде официално обявен за 47-ия президент на Съединените американски щати, наследявайки Джо Байдън.

Това беше третата официална среща между двете жени. По време на последното посещение 54-годишната Мелания топло посрещна кралицата, също на 54 години, като двойката разговаря по време на обяд.

За последен път двете жени се появиха заедно по време на посещението на кралица Рания и крал Абдула в Белия дом през 2018 г.

След посещението им Мелания написа в социалните мрежи: „Страхотно посещение с краля и кралицата на Йордания.“

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump welcome King Abdullah of Jordan and Queen Rania to the White House June 25, 2018 in Washington, DC. Trump and Abdullah are expected to discuss a range of bilateral issues during the King's visit to the White House. pic.twitter.com/85rkYwKDT5