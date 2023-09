Шакира ще бъде изправена пред съда по обвинение в данъчни измами

П опзвездата Шакира е обвинена в укриване на данъци за втори път от испанското правителство, предаде Би Би Си.

Прокурорите в Испания твърдят, че през 2018 г. певицата е измамила държавата с 6,7 млн. евро (7,1 млн. долара, 5,8 млн. паунда).

Те твърдят, че това е станало, когато тя не е декларирала милиони авансови плащания за световното си турне El Dorado World Tour, наред с други плащания.

Испанската прокуратура иска осем години затвор за Шакира

Испанските прокурори започнаха второто разследване през юли 2023 г., но оповестиха подробности във вторник.

Испанската телевизия RTVE твърди, че 46-годишната певица е наясно с новите обвинения, но информационна агенция Ройтерс съобщава, че юридическият екип на Шакира в Маями - където тя сега живее - все още не е бил уведомен за тях.

Spain hits Shakira with a second Tax Fraud Charge.



Authorities have accused her of using a “corporate network” to avoid more than 6 million euros in taxes in a single year pic.twitter.com/XUxnSku5mF