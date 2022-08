Черни облаци надвиснаха над Шакира в Испания

К олумбийската певица Шакира е заплашена от присъда от осем години и два месеца лишаване от свобода заради обвинения, че не е платила в испанската хазна данъци на стойност около 14,5 милиона евро в периода между 2012 г. и 2014 г., съобщиха световните медии.

Прокуратурата в Испания поиска това наказание, както и глоба от 23 милиона евро, ако изпълнителката бъде призната за виновна от съда по общо шест обвинения с две утежняващи обстоятелства: голямата сума на укрити налози и използване на офшорни компании за прикриване на доходи, уточнява изданието "Паис".

Дата за началото на процеса, който ще се гледа от съд в Каталуния, още не е насрочена.

Шакира имаше възможност да сключи споразумение, но тя категорично отказа, макар че се водиха преговори. Певицата, известна с хитове като "Waka Waka" и "Hips don't lie", е "напълно убедена в своята невинност” и е на мнение, че този случай "нарушава правата й", заявиха нейни представители.

Освен това тя настоява, че вече е внесла 17,2 милиона евро, които испанските данъчни са й поискали, и е убедена, че няма неплатени задължения.

