Шайло Джоли напусна дома на Анджелина, заживя с приятелката си

Ш айло Джоли и Киони Роуз са под светлините на прожекторите от месеци, а сега отново попадат в заглавията. Според Daily Mail, Шайло поема по свой път и се изнася от дома на майка си – холивудската звезда Анджелина Джоли.

19-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит вече живее в общ апартамент с танцьорката Киони Роуз. Двете са свързвани от месеци насам и макар да не са потвърдили официално романтична връзка, очевидно прекарват много време заедно. Първите слухове за тях се появиха още през ноември, а оттогава са били забелязвани заедно неколкократно – включително и съвсем наскоро пред жилищен комплекс в Лос Анджелис.

Според Daily Mail, Шайло и Киони са се „нанесли временно“ заедно и от няколко седмици делят общо жилище. Папарашки снимки показват как Шайло придружава Киони до колата ѝ, като ѝ помага да носи различни вещи – включително закуски. Въпреки че беше боса и изглеждаше уморена, Шайло се усмихваше. Двете забелязали фотографите и се прегърнали на сбогуване.

Известно е, че Анджелина Джоли винаги е била изключително посветена на шестте си деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивиан – затова не е изненадващо, че изпитва смесени чувства относно новата крачка в живота на Шайло.

Източник, цитиран от Daily Mail, разкрива: „Макар Анджелина да изглежда спокойна, знаейки, че охраната е наблизо, няма начин да е наистина спокойна – тя иска всичките ѝ птиченца да са в едно гнездо.“

Танцът, който свързва Шайло и Киони

Запознанството между Шайло и Киони изглежда се е случило именно чрез танца – страст, която и двете споделят. Киони е професионална танцьорка, представлявана от Movement Talent Agency, и редовно публикува свои хореографии в социалните мрежи.

Шайло, която в танцовите среди се представя с артистичния псевдоним „Ши Джоли“, направи своя хореографски дебют миналия месец по време на събитие, посветено на капсулната колекция на Изабел Марант в партньорство с Net-A-Porter. Киони и друга талантлива танцьорка – Тако Сузуки – изпълниха хореография по песен на певицата Луела, която също пя на живо по време на шоуто.

Изданието Variety определи изпълнението като „възбуждащо“, а увереността на Шайло като хореограф и танцьор само расте.

Дуото отпразнува и 19-ия рожден ден на Шайло с пазаруване и шопинг терапия. Макар да поддържат личния си живот в тайна, приятелството им – а може би и нещо повече – изглежда стабилно и пълно с взаимна подкрепа.