Шайло Джоли пресъздаде емблематичен образ на майка си

Д ъщерята на Анджелина Джоли, Шайло, удивително пресъздаде визията на майка си от „Tomb Raider“ с новото си излъчване.

18-годишното момиче изглеждаше точно като емблематичния герой на Джоли от филма със своята нова прическа. На снимки, предоставени от Page Six, Шайло е сплела косата си на две елегантни плитки, докато се срещала с приятели в събота. Тя изглеждаше небрежно, облечена в черна качулка, черни спортни панталони и маратонки.

Angelina Jolie’s daughter Shiloh, 18, channels mom’s ‘Tomb Raider’ look with edgy braids https://t.co/ua73tNWmsI pic.twitter.com/dM8c32QheD

Анджелина Джоли, която изигра Лара Крофт в екшън филмите от 2001 и 2003 година, в края на филма носи френска плитка с нежни кичури, спускащи се отпред. Шайло, която е плод на връзката между Джоли и бившия й съпруг Брад Пит, родена през май 2006 година, не се страхува да експериментира с външния си вид през годините. През август 2023 година, тя дебютира с розова прическа, докато обядваше с приятел в Калифорния.

Въпреки това, малко след това тя пусна косата си и беше видяна с къса прическа, докато демонстрираше танцовите си умения във видео, споделено от хореографа Лил Келаан Картър през май 2024 година. По-рано този месец, Шайло оформи русата си коса във висок кок, докато тръгваше на курс по танци в Лос Анджелис. През февруари, 49-годишната Джоли разкри, че Шайло, която преди година премахна фамилията „Пит“, е изключително резервирана относно личния си живот.

Shiloh Jolie recreated her mom's

iconic look from the Lara Croft movie. pic.twitter.com/XSwQTDf34C