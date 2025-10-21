Любопитно

Програмистът Иван Киров отпадна от "Игри на волята"

Бодибилдърката Радостина спечели място във Войната на племената

21 октомври 2025, 23:20
Програмистът Иван Киров отпадна от "Игри на волята"
С офтуерният инженер и капитан на племето на Лечителите, Иван Киров, се сбогува с “Игри на волята” след загуба в елиминационната капитанска битка тази вечер. Лидерският сблъсък бе спечелен от несломимата предводителка на Феномените Ръждавичка. За своята победа тя получи награда от 50 златни гроша и шанс да плени знамето на Зелените.

Денят за участниците започна с битка за спасение между последните четирима изгнаници от Блатото. Фитнес състезателката Радостина постигна впечатляваща победа в последните секунди, осигуряваща ѝ място в голямата игра. Тя се присъедини към племето на Завоевателите, където бе посрещната радушно от бившите членове на Червените - Томи и Мирослав.

Загубилите съревнованието Недялко, Гордиенко и д-р Коеджикова ги очакваше пореден неочакван обрат. Вместо край на своето приключение, те получиха възможност да продължат участието си в екстремното риалити в тайна от всички останали. Какво ги очаква занапред, зрителите на NOVA ще разберат съвсем скоро.

След Победителите, на бойното поле излязоха капитаните на Лечителите, Феномените и Завоевателите - Иван, Ръждавичка и Ивайло. Освен за апетитна награда, те се бориха и за своето оцеляване. Предводителката на Сините се справи отлично с всички предизвикателства и завърши на първо място. Спорът за втората позиция беше повече от оспорван, но в крайна сметка водачът на Жълтите успя да го завоюва, което означаваше поредна тежка загуба за обитателите на Изолатора.

Утре съревнованията на бойното поле в Дивия север продължават със следващата битка за неприкосновеност и първите номинирани участници тази седмица.

Не пропускайте “Игри на волята” в сряда, 22 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

