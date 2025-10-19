Любопитно

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Цвети разказа за най-тежкия момент в живота си

19 октомври 2025, 16:32
Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни

Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни
Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother
Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)
Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро
Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф
Йоана и Александра от Завоевателите бяха елиминирани от „Игри на волята“

Йоана и Александра от Завоевателите бяха елиминирани от „Игри на волята“
Безпрецедентна ситуация в новия епизод на „Игри на волята“

Безпрецедентна ситуация в новия епизод на „Игри на волята“
Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Т я шокира цяла България с разкритието, че има паралелна връзка с двама мъже. Това може би беше причината да бъде изгонена от Къщата на Big Brother. Провокативната Цвети даде първото си интервю пред Голямата сестра, за да разкаже за живота си извън формата и драматичната си история.

Цвети разказа за най-тежкия момент в живота си. Тя сподели, че докато е била бременна със сина си е била физически малтретирана от първия си мъж. Той умира заради тежка болест, но травмите за нея остават. В епизода тя разказва от кого получава помощ в този тежък момент и как живота ѝ се преобръща.

Цвети беше категорична пред водещата Елена Сергова, че не е споделяла пред съквартирантите за връзката си с двамата си любовници. Тя сподели, че те са научили от съквартиранта, който влезе по-късно - юристът Валентин Котов. Цвети го определи като “клюкар”. Тя разказа и за тежката си вражда с друг от съквартирантите - Елена. Защо двете дами не могат да се понасят?

Счетоводителката шокира водещата Елена Сергова с признанието, че иска да зарежа и двамата си любовници. Тя сподели, че отношенията ѝ с нейните партньори вече не са същите и разказа в детайли защо вече не иска да споделя времето си с двамата мъже. Тя разкри, че следващият мъж, който търси в живота си, трябва преди всичко да я вдъхновява. Каква е причината Цвети да зареже своите любовници?

Цвети разказа, че се е явявала на кастинг за Big Brother преди 20 години. Защо ѝ е отнело толкова време да бъде избрана за участие във формата? Може ли Цвети да бъде с мъж без добро финансово състояние? И проблем ли е ревността в една полиаморфна връзка?

Гледайте епизода на “Голямата сестра Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.  

Източник: NOVA    
Голямата сестра Podcast
Последвайте ни

"Той беше умно момче" - коментар на обучаващия младежа, убил трима край Бургас

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

Израел: Грубо нарушение на примирието,

Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

Образованието и най-бедните райони водят по ръст на доходите

Образованието и най-бедните райони водят по ръст на доходите

pariteni.bg
Българската хиперкола Alieno се движи... с 3 км/ч

Българската хиперкола Alieno се движи... с 3 км/ч

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 20 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 19 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 18 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 20 часа

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тествахме &bdquo;най-интелигентния&ldquo; модел на Mercedes</p>

Карахме „най-интелигентния“ модел на Mercedes (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Когато определиш по този начин базовия модел в гамата си, това идва да подскаже за наистина впечатляващи заложби

Над 60 задържани при операция в Турция

Над 60 задържани при операция в Турция

Свят Преди 1 час

Задържаните са заподозрени, наред с други неща, за участие в структурите на ФЕТО

Израелските военни са предприели атака срещу Газа

Израелските военни са предприели атака срещу Газа

България Преди 5 часа

Това съобщиха израелски медии

Провокативната Цвети напусна Къщата на Big Brother

Провокативната Цвети напусна Къщата на Big Brother

България Преди 5 часа

Тя получи най-нисък вот от зрителите и днес ще бъде гост в студиото на “Голямата сестра”

17-годишно момиче загина в тежка катастрофа на АМ "Тракия"

17-годишно момиче загина в тежка катастрофа на АМ "Тракия"

България Преди 5 часа

Задържан е 20-годишният шофьор

Задържаха избягалата шофьорка, убила 87-годишен мъж в София

Задържаха избягалата шофьорка, убила 87-годишен мъж в София

България Преди 6 часа

Шофьорът на автомобила е 45-годишна жена

<p>Ива Митева: Борисов&nbsp;държи торба, пълна с фокуси</p>

Ива Митева: Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи "торба, пълна с фокуси"

България Преди 6 часа

Трифонов винаги ни е изненадвал, надявам се да не остане в този кабинет, заяви тя

Австрия одобри 19-и пакет санкции срещу Русия

Австрия одобри 19-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 6 часа

"Австрия ще продължи да се застъпва и в бъдеще за предотвратяване на двойното обогатяване на руските олигарси"

33-годишен мъж загина при тежка катастрофа край Раднево

33-годишен мъж загина при тежка катастрофа край Раднево

България Преди 7 часа

По първоначална информация е катастрофирал самостоятелно

Украински дронове атакуваха завод за газ в Русия, предизвикаха пожар

Украински дронове атакуваха завод за газ в Русия, предизвикаха пожар

Свят Преди 7 часа

Аварийните служби работят по потушаването на пожара

Проф. Кантарджиев с прогноза кога ще бъде пикът на грипа

Проф. Кантарджиев с прогноза кога ще бъде пикът на грипа

България Преди 7 часа

В момента риновирусът е най-активен, обясни професорът

Китай обвини САЩ в кибернарушения

Китай обвини САЩ в кибернарушения

Свят Преди 7 часа

Министерството заяви, че е открило доказателства още от 2022 г., за шпионаж на мобилни устройства и мрежови системи

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

Свят Преди 8 часа

През последните седмици американските ВМС нанесоха удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море

<p>Д-р Гаврил Наков: Ракът на гърдата е все по-често срещан при 18-20-годишни</p>

Д-р Гаврил Наков: Все по-често се диагностицират млади жени с рак на гърдата, включително и 18-20-годишни

България Преди 8 часа

По думите му страхът от мамография и облъчването е неоснователен

"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ

"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ

България Преди 8 часа

В годината, в която повечето плодни дървета измръзнаха, има ли от какво да се прави ракия?

<p>Украинците са разочаровани</p>

Украйна остана без "Томахоук" - разочарование след визитата на Зеленски в САЩ

Свят Преди 9 часа

Зеленски си тръгна с празни ръце – резултат, който разтревожи, но не изненада мнозина по улиците на украинската столица

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Изоставят градове заради наводнения

sinoptik.bg
1

Тайните на Демир Баба теке

sinoptik.bg

Шокиращите секс тайни на мъжете

Edna.bg

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато бях бременна с моя син! (ВИДЕО)

Edna.bg

Атанас Атанасов: През първите 20 минути не стояхме добре, през второто полувреме надиграхме ЦСКА

Gong.bg

Христо Янев: Играта не ни задоволява, нерешителността трябва да изчезне

Gong.bg

Кола падна в изкоп във Видин. Шофьорът е с положителна проба за алкохол

Nova.bg

Дързък обир на безценни бижута от Лувъра, крадците избягаха със скутер (ВИДЕО)

Nova.bg