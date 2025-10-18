Любопитно

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

18 октомври 2025, 15:40
О ще един съквартирант ще се раздели с приключението на живота си тази вечер от 20:00 ч. по време на лайв студиото на Big Brother. Заплашени от изгонване са хостесата Сияна, наричана в Къщата “Въшка”, автомонтьорката Лена, счетоводителката Цвети и програмистът Валентиин. Гласуването за четиримата номинирани е отворено. Вотът в приложението NOVA PLAY е положителен, а участникът, който събере най-малко гласове, ще се раздели с вълнуващия социален експеримент.

Източник: NOVA

В епизода тази вечер ще разберем и кой е победителят от предзвикателството на Big Brother за най-добър инфлуенсър в Къщата. Всеки от съквартирантите трябваше да създаде видео за социалните мрежи на предването, а зрителите на NOVA все още могат да подкрепят своя фаворит в профилите на Big Brother във Facebook, Instagram и TikTok.

В лайв студиото на хитовия формат коментатори ще бъдат актьорът с много таланти Севар Иванов, топ моделът Олга Модева, телевизионната енциклопедия Кристина Патрашкова и риалити ветеранът Филип Лазаров - Бричка.

Съквартирантът, който получи най-ниска подкрепа от зрителите на NOVA, ще бъде гост в “Голямата Сестра” – оофициалнит подкаст на формата. Той или тя ще отговори на провокативните въпроси на водещата Елена Сергова, а епизодът ще бъде наличен в неделя в 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кой ще се сбогува с мечтата да спечели 100 000 лева и да изгаси последен лампите в Къщата? Гледайте лайв студиото на Big Brother тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Биг Брадър изгонване номинирани съквартиранти гласуване NOVA подкаст Голямата сестра
