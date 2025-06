Шайло Джоли дебютира с ново име

Ш айло Джоли изненада приятно присъстващите, като тихо, но уверено зае централната сцена по време на една от най-стилните вечери в Лос Анджелис.

19-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит направи рядка, но запомняща се публична поява, хореографирайки чувствен танцов номер, който внесе дълбочина и емоция в представянето на капсулната колекция на Изабел Марант за Net-A-Porter.

Shiloh Jolie debuts new name in unexpected powerful appearance https://t.co/4FmqE4EUs8