Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Д ве различни участнички, две противоположности - класическата балерина Йоана и бизнесдамата Александра са новите гости в “След Игрите” Podcast. Колко трудно е да оцелееш на блатото и каква е цената на корекциите?

Йоана признава, че дълго след игрите е сънувала, че все още е на блатото и разказва как е свалила 8 килограма. Тя говори за дисциплината, научена в балета, за своя собствен бизнес в сферата на почистването и защо перфекционизмът понякога пречи повече, отколкото помага. А какво всъщност стои зад митичния и вайръл в социалните мрежи „маникюр на блатото“? Балерината разкрива за епизода на “След Игрите”.

И двете участнички коментираха дали биха се включили в бъдещо издание на мащабното спортно събитие “Sesame Турнири на волята”. Без никакво колебание смелата Йоана категорично заяви, че има още какво да покаже на арената и не би отказала такава възможност. Александра от своя страна коментира, че публиката на “Sesame Турнири на волята” биха я приели както с овации, така и с освирквания. Тя добави, че трябва да засили физическата си подготовка и тренировките, за да покаже добро представяне в турнирите.

Александра от своя страна влиза в разговора с типичната си откровеност - признава, че дълги години е нямала самочувствие, но днес стои уверено зад избора си да се променя и развива. Говори за връзката с брат си, който също е риалити звезда от романтичното предаване “Един за друг” и неин близнак, за скандалите, които я преследват и за това защо красотата може да бъде и броня, и проклятие.

Между сънища за хот-дог, коалициите на блатото и трудните “Съвети на осъдените” - епизодът показва какви са истинските жени зад телевизионния образ. Йоана и Александра не се страхуват да спорят, да признават грешките си и да се смеят на себе си. Едно е сигурно - в този разговор няма място за преструвки.

Какво мислят родителите на Йоана за участието ѝ и успя ли младата балерина да даде пример на брат си? Защо Йоана избира работа в мол пред това да следва мечтата си в операта? Коя е била съученичка на Карина и защо двете не са могли да се опознаят цели 5 години? И защо Александра предпочита животът на село?

