Сензационна теория: Кралят на скорпионите и Жълтият император са една и съща личност

Ж ълтият император на Китай и царят на скорпионите на Египет са две неуловими фигури от древното минало, които обитават мъгливия свят между мита и историята. Възможно ли е да са били едно и също лице? Това е сензационна теория, но за която китайски изследовател вярва, че има доказателства.

В нова статия, която все още предстои да бъде рецензирана, Гуанг Бао Лиу твърди, че владетелят на Древен Египет, известен като Скорпион I, е същата историческа фигура, записана като Жълтия император в китайски документи.

Това е доста смело твърдение, тъй като египтолозите все още определят истинската самоличност на фараона. Някои дори оспорват съществуването му изобщо. По същия начин историците спорят дали историята за Жълтия император се основава на реални събития или на митологията.

Изследователят основава новата си теория на няколко доказателства. Първо, казва се, че Кралят на скорпионите обединил Горен и Долен Египет, като победил крал, носещ шапка с бик. По същия начин китайските записи твърдят, че Жълтият император победил императора Ян, който носел шапка с кравешка глава, обединявайки двете племена на Ян и Хуанг.

Събитията се връзват и хронологично. Говори се, че Кралят на скорпионите управлявал Древен Египет преди около 5200 години, което съвсем се вписва в китайската легенда за 5000-годишната цивилизация на Жълтия император.

И накрая, има някои интригуващи прилики между йероглифите и китайската писменост. Документът твърди, че символът на скорпиона, открит в гробницата на крал Скорпион I, е свързан с прототипа на героя Huang (黄), което означава „жълт“. Много скорпиони, намерени в долината на Нил, също са жълти на цвят, което допълнително потвърждава тази връзка.

Когато чуете термина „Цар на скорпионите“, вероятно си представяте Дуейн Джонсън, тичащ из пустинята без горнище. Някои историци обаче смятат, че кралят на скорпионите е реална историческа фигура и той станал първият истински владетел на Горен Египет около 3200 г. пр.н.е. Този период от египетската история обаче е невероятно мътен, съставен от странни археологически доказателства и записи.

Други учени смятат, че Нармер е истинският обединител на Египет и основател на Първата династия. Изследователите отдавна спорят дали Нармер и Кралят на скорпионите са били една и съща личност. За да размътим още повече водите, Нармер може да е бил фараонът познат като Скорпион II. Друга алтернатива е той да е бил негов наследник.

The legend of China's Yellow Emperor, ~2650 BCE, tells of his enemy, Chi You, after defeat in battle, disemboweled and his stomach stuffed with his own hair. Yellow Emperor then made his soldiers play with the stomach, rewarding those who scored the most. https://t.co/ZBOGWtMbEW pic.twitter.com/irizBZam8t