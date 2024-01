Манса Муса: Най-богатият човек в историята, съсипал икономиката на Египет след кратко посещение

П рез 2022 г. Forbes обяви Илон Мъск за най-богатия човек в света. Но неговите 219 милиарда долара се смятат за нищо в сравнение с огромното богатство на западноафрикански владетел от XIV-ти век на име Манса Муса (Муса I от Мали).

Манса Муса управлявал кралство Мали от 1312 до 1337 г. и бил толкова богат и екстравагантен в харченето, че съсипал египетската икономика за малко повече от десетилетие, само докато минавал оттам!

Mansa Musa[a] (reigned c. 1312 – c. 1337 was the ninth Mansa of the Mali Empire, which reached its territorial peak during his reign. Musa is known for his wealth and generosity. He is believed to be the wealthiest person in history. pic.twitter.com/YLUTM2GyZz