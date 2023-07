Манията "Барбенхаймер": Съперничеството, от което спечелиха всички

П ланирате този уикенд да отидете на кино и да гледате двата премиерни филма „Барби“ и „Опенхаймер“? Ако е така, далеч не сте сами.

Манията „Барбенхаймер“, която набра популярност през последните няколко седмици, е почти готова да изведе боксофиса до най-добрия му уикенд от години. В своя публикация BoxOffice Pro съобщи, че предвижда над 200 милиона долара приходи за кината през уикенда. Това би довело до един от най-големите кино уикенди, откакто пандемията преобърна индустрията.

Битката на двата коренно различни филма, която провежда из медиите и кината, не е обичайната история за успех в боксофиса. Това е ефектът от вирусна интернет сензация, която наводни емисиите на социалните медии с вицове и пародии за противоположните филми и сега изглежда готова да запише уникална посещаемост на кината.

The cult of Barbenheimer: In the pursuit of saving cinema, did we all lose our minds? https://t.co/8RWWiwM4Be pic.twitter.com/bxi39f4vjZ