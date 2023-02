Седмицата на модата в Ню Йорк: Носталгия и феминизъм (СНИМКИ)

The Last Of Us: Петте вида зомбита, за които всички говорят

Д изайнерът Наим Кан отбеляза две десетилетия блясък и лукс на Седмицата на модата в Ню Йорк, съобщи АП. Дизайнерът отпразнува двайсет години в света на модата с колекция от близо 50 аутфита, всеки от които изглеждаше по-изискан и майсторски изработен от предишния.

Кан е известен със своите вечерни тоалети, които украсяват кориците на списанията и се носят от звездите на червения килим. Той разширява бизнеса с още повече магазини, с хотели и изложби.

За подготвянето на настоящата колекция са били необходими пет месеца и 600 души. Ревюто беше открито с модел на ръчно ушита рокля с антична кройка и златни ресни. Манекенката носеше рози - подарък за Свети Валентин. Всеки един от показаните модели изглеждаше изискано и примамливо.

naeem khan fall 2023 RTW collection #NYFW pic.twitter.com/f7TSt3dNIE — lazy smart girl (@lotsoferas) February 14, 2023

Наим Кан каза, че все още се чувства предизвикан да опита на нови преживявания. "Искам да покажа, че в Америка можем да шием висша мода също като в Париж. Това е въпрос на прецизна шивашка изработка."

След две десетилетия Кан е доказал, че владее шивашката прецизност. Всеки един от моделите му демонстрира стил и индивидуалност. Кан използва прозрачни материи с черно-бели флорални мотиви, създава официални рокли, такива с форма на свободна роба и бродирани минирокли тип фуста. Към роклите са пришити множество камъчета и пера.

VogueRunway: The Naeem Khan fall 2023 collection is here. View every look: https://t.co/GlVQvje50u pic.twitter.com/g4VfBBwNGI — Silvia Georgieva 💎 (@SilviaGeorgie) February 14, 2023

Бившата манекенка Пат Кливланд, описа кариерата на Кан като "десетилетия блясък".

"Не е лесна задача човек да издържи 20 години в модния бизнес и да бъде успешен", каза Кан. "Фактът, че жените харесват и носят роклите ми, ме кара да продължавам напред."

Ревюто на "Блондс" закри Седмицата на модата в Ню Йорк с много блясък и бижута, предаде Асошиейтед прес. Вечерта мина под знака на обмените прически, обувки и бижута.

Дизайнерът Филип Блонд откри ревюто с черен костюм по тялото, палто от екокожа и медальон с формата на сърце. Всеки модел на модната къща носеше отзвук от златната ера на Холивуд и блясъка на звездите Одри Хепбърн и Елизабет Тейлър. Актрисата Елизабет Тейлър е била обсебена от бижутата и тази нейна страст е вдъхновението за колекцията на "Блондс". Филми като "Долината на куклите", "Закуска в Тифани", "Бътърфийлд 8" имат голямо влияние върху визията на моделите.

A model presents a creation from The Blonds Fall 2023 collection during New York Fashion Week, in New York, USA, 15 February 2023. 📷️ EPA / Jason Szenes#TheBlonds #NewYorkFashionWeek #epaimages pic.twitter.com/57czZ1aQBt — EPA Images (@EPA_Images) February 16, 2023

"Всичко тук е честване на цвета, на блясъка, на лукса. И е почит към Елизабет Тейлър, една от иконите на стила и на идеята, че можеш да се влюбваш и разлюбваш", каза преди ревюто дизайнерът Дейвид Блонд.

"Блондс" си партнират с марката за кристали "Прециоза" и това партньорство се вижда в дрехите. Обувките са на Кристиан Лубутен, а за прическите се погрижиха "Орибе".

"Блондс" показаха рокля от зелено кадифе в две части, комбинирана с голямо бижу върху бюста. Друг запомнящ се модел беше минирокля в лилаво с високи токчета на Лубутен. Рокля с качулка и асиметрия около крака, с диамантено бижу в средата на модела, както и черна минирокля от кадифе със сребърни бижута и лилави камъни на бюста впечатлиха публиката.

Мей Мъск, която е модел и майка на предприемача Илон Мъск, беше сред гостите на ревюто.

Актрисата и модел Доминик Джаксън закри ревюто с черен корсет, комбиниран с огромен диамант и обувки с платформи на Лубутен. Голямо палто от екокожа допълваше стила от 70-те години на 20-и век.

Майкъл Корс бе настроен носталгично след 42 години кариера, съобщи АФП. Спомен за Гринуич Вилидж, за мястото, където се случва бохемският начин на живот, срещи с жени като Йоко Оно, Тина Търнър, Глория Стейнъм, Джейн Фонда, Арета Франклин, които не спазват правила и вървят по своя път - това е вдъхновението за колекцията на Майкъл Корс.

88-годишната журналистка и активистка Глория Стейнъм беше сред гостите на първия ред на ревюто. По този начин Майкъл Корс отдаде почит на феминизма.

The original influencer: @GloriaSteinem, wearing custom #MichaelKorsCollection, and Michael backstage at our Fall/Winter 2023 runway show during #NYFW. pic.twitter.com/5kUNSwWJto — Michael Kors (@MichaelKors) February 16, 2023

"Идва сезонът на наградите "Оскар" и всички ще се отегчаваме, защото ще се носи едно и също", каза иронично Майкъл Корс. На ревюто той показа модел в златна рокля тип комбинезон, комбинирана с палто от кашмир.

Габриела Хърст, американска дизайнерка от уругвайски произход, също се вдъхновява от неконформистки настроените жени. Тя показа функционални сака и панталони, дълги палта от рециклиран кашмир.

Вдъхновение за Хърст е образът на Ейлийн Грей, ирландска художничка и архитектка, която е част от модерния феминизъм през 20-те години.

https://t.co/wNngZdSmiH -Gabriela Hearst Spins a Tale of Modern Essentials - The designer honored the life and work of Irish architect Eileen Gray with her show at the Brooklyn... pic.twitter.com/DIcg6Q8N38 — Linda Lawrence (@MsLindaLawrence) February 16, 2023

Предпочитаните от дизайнерката цветове са жълтото и златното, червеното и черното. Ревюто показа модели на пончо и поли. Манекенките дефилираха под музиката на фолкгрупата "Съмбък".