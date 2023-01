Наоми Кембъл и Ирина Шейк превзеха модния подиум на "Schiaparelli" (СНИМКИ/ВИДЕО)

Н аоми Кембъл превзе подиума по време на ревюто на „Schiaparelli“ на Седмицата на модата в Париж, предаде „Дейли мейл“.

Супермоделът, на 52 г., направи доста силно впечатление, като облече рокля от изкуствена кожа с глава на вълк, прикрепена към рамото.

. @Schiaparelli kicked off the spring 2023 couture season this morning in Paris. Daniel Roseberry dreamed up three fantastical dresses based off the characters in Dante's Inferno—a leopard, a lion, and a she-wolf, worn by top supermodels. See every look: https://t.co/eyGPunGbpW pic.twitter.com/ucjYOOESiZ

Ирина Шейк също остави своя отпечатък на ревюто, като се появи в черна рокля с едно рамо и огромна лъвска глава.

Дрехата на Наоми беше с екстравагантен дизайн на подплънките на раменете и имаше подгъв от рошав материал.

Главата на вълка се намираше върху лявата яка на палтото, а чифт черни и златни токчета допълваха визията.

Косата ѝ падаше свободно в елегантен прав стил, а бляскава палитра грим се разстилаше върху прекрасния ѝ тен.

Междувременно 37-годишната Ирина беше облечена в черна рокля с едно рамо и дълъг ръкав от едната страна.

Роклята ѝ привличаше погледите с масивна лъвска глава, прикрепена през гърдите, торса и дясното рамо.

Облеклата са изработени от ръчно изваяна пяна, смола, вълна и копринена изкуствена кожа, ръчно рисувани, за да изглеждат възможно най-реални.

Conflicted about posting this as any publicity is seen as good publicity by brands, but this by #Schiaparelli is not on, foam or not, Dante’s inferno representation or not, is not something I advocate for fashion. pic.twitter.com/AKn5s3BCK7