Седмицата на модата в Париж: Световноизвестни дизайнери представиха колекциите си (СНИМКИ)

Д жорджо Армани представи на Седмицата на висшата мода в Париж колекция вечерни тоалети за марката "Армани Приве" с традиционния мотив арлекин с ромбове в бледи пастелни цветове, съобщиха световните осведомителни агенции.

Ревюто започна с елегантни ансамбли с панталони - черни, сатенени панталони, съчетани със сака тип болеро в розово, както и в изумруденозелено. Последваха фини рокли с ромбове, очертани с искрящи мъниста.

