Сара Джесика Паркър пропусна Met Gala 2025, ето каква е причината

С ара Джесика Паркър не присъства на Met Gala 2025, но имаше основателна причина.

60-годишната звезда от „И просто така…“ (And Just Like That...) разкри в интервю за Entertainment Tonight в петък, 2 май, че няма да може да присъства на ежегодното събитие в Ню Йорк в понеделник, 5 май, по една важна причина: „Работа“.

„Трябва да работя“, каза тя. „Но ще има толкова много за гледане и нямам търпение да видя какво ще покажат всички – как ще интерпретират темата и какво домашно са си написали по заданието.“

Sarah Jessica Parker Reveals the Reason She Didn't Attend the 2025 Met Gala https://t.co/UCrURKDk29 — People (@people) May 6, 2025

Макар и да не беше сред гостите на червения килим, Паркър все пак поддържаше връзка с феновете си в понеделник. Часове след началото на Met Gala тя сподели в своите Instagram истории някои от най-вълнуващите моменти от мача на "Ню Йорк Никс", които победиха "Бостън Селтикс" с резултат 108:105 в последната си плейофна среща за вечерта.

Темата на тазгодишния Met Gala беше „Superfine: Tailoring Black Style“ („Суперфин: Приспособяване на черния стил“), а събитието отново набираше средства за Института за костюми. То акцентираше върху пролетната изложба на института за 2025 г., носеща същото заглавие. Експозицията е вдъхновена от книгата на гост-куратора Моника Л. Милър от 2009 г. – Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity („Робове на модата: Черен дендизъм и стилизирането на черната диаспорична идентичност“), която изследва черния денди както като концепция, така и като израз на идентичност.

Въпреки че тази година не се изкачи по стълбите на музея, Сара Джесика Паркър определено е оставила траен отпечатък в историята на събитието през годините. Нейното 12-о участие беше през 2024 г., когато отбеляза темата „Спящите красавици: Пробуждане на модата“ с впечатляваща скулптурна рокля с корсет на Ричард Куин. Тя се появи заедно с близкия си приятел Анди Коен.

„Вашият собствен комфорт е с много нисък приоритет“, сподели Паркър пред Vogue за визията си от миналата година. „Приоритетът е да се представите подобаващо. Ваше задължение е да се погрижите за детайлите – от името на дизайнера, модистката, стилиста, гримьора. Тази година аз ще стоя права.“

And just like that... we've learned Sarah Jessica Parker won't be attending the Met Gala. 😭 pic.twitter.com/N7TIDjSm52 — Entertainment Tonight (@etnow) May 2, 2025

Актрисата от „Сексът и градът“ за първи път стъпи на Met Gala през 1995 г. в черна кадифена винтидж рокля. Сред другите ѝ запомнящи се появи е тази от 2014 г., когато бе съпредседател на събитието заедно с Брадли Купър, Оскар де ла Рента, Лизи и Джонатан Тиш и Ана Уинтур по повод изложбата „Чарлз Джеймс: Отвъд модата“.