„Сантименталният“ принц Хари все още обмисля подаръка за Меган за годишнината им

П ринц Хари ще купи на Меган Маркъл "много сантиментален" подарък за петата им годишнина, според бившия кралски иконом на крал Чарлз.

Херцогът и херцогинята на Съсекс празнуват днес петата си годишнина от сватбата, след като сключиха брак на приказна церемония в замъка Уиндзор през 2018 г.

Prince Harry will 'put a lot of thought' into Meghan's wedding anniversary gifthttps://t.co/lNk7JlYFgO pic.twitter.com/NJtsb85uqM