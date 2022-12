Принц Хари и Меган Маркъл влизат в нова роля

Б ританският принц Хари и съпругата му Меган са продуценти на нов документален филм на Netflix "Live to Lead", чиято премиера е предвидена за 31 декември, съобщи ТАСС, позовавайки се на информация от сайта на стрийминг платформата.

'Live to Lead' Harry and Meghan's new project for #netflix inspired by Nelson Mandela. The couple are executive producers on the new series. Archewell Productions will create original documentaries, movies, series, children’s programming for @netflix.https://t.co/BvpNH70byO