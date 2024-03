US Air Force налива $28 млрд. за следващото поколение изтребители

В оенновъздушните сили на САЩ ще увеличат значително харчовете по следващата програма за нов изтребител, наречена Next Generation Air Dominanc. Във фискалния период 2025-29 година се планира да бъдат похарчени $28,48 млрд., показват цифри от бюджета на Щатите. В сумата е включена и програмата Collaborative Combat Aircraft, която трябва да разработи безпилотен, поле-автономен дрон, който да ескортира новия боен изтребител на щатската авиация.

USAF Plans $28.48 Billion over 5 Years to Develop New Advanced Fighters, Drone Escortshttps://t.co/PkvoRtafJp