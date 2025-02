Само по татуировки: Брад Пит впечатлява в нов филмов трейлър

Б рад Пит все още носи следи от бившата си съпруга Анджелина Джоли върху тялото си.

61-годишният актьор от "Боен клуб" се появи без тениска в нов трейлър за предстоящия си филм "F1", разкривайки множеството си татуировки – включително и такива, посветени на Джоли. В кадрите Пит е легнал върху жълт диван, облечен в бели панталони, а мастилото по тялото му е ясно видимо.

Brad Pitt flashes his tattoos — some that honor ex Angelina Jolie — in shirtless photo for new movie https://t.co/h6cwKJk6nM pic.twitter.com/wMHMzdoCeb