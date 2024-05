Вивиен, дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит, премахна фамилното си име

В ивиен Джоли-Пит изпусна фамилното име на баща си Брад Пит - и запази само моминското име на майка си Анджелина Джоли - в афиша "The Outsiders", съобщи People Sunday.

Съобщава се, че тя е посочена като „Вивиен Джоли“ в списанието за любители на театъра. Не е ясно дали тя законно е променила името си.

Привидно сенчестият ход идва шест месеца след като другата дъщеря на бившата двойка Захара направи същото по време на представяне на женската група Alpha Kappa Alpha в Spelman College.

По онова време 19-годишната Захара наричаше себе си „Захара Марли Джоли“, което потребителите на социалните медии бързо отбелязаха.

„Нямаше да кажа нищо, но определено забелязах, че Захара е премахнала Пит от фамилното си име“, написа един потребител на X през ноември 2023 г.

Us Weekly по-рано съобщи през 2021 г., че братът на Захара Мадокс, „не използва Пит като свое фамилно име в документи, които не са законни, а вместо това използва Джоли“.

