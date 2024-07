Брад Пит покорява Формула 1 в един от хитовете на годината "F1" (ВИДЕО)

Един от най-очакваните филми през 2024 година се сдоби с дебютен тийзър трейлър. Продукцията на режисьора Джоузеф Козински, озаглавена с простичкото "F1", е с участието на холивудската звезда Брад Пит в главната роля.

Сюжетът проследява приключенията му като пенсиониран след тежка катастрофа автомобилен пилот от състезанията, който се завръща във Формула 1 като наставник на млад талант в измислен отбор, борещ се за оцеляването си в надпреварата.

Shot in real-time at real speeds during actual Grand Prix weekends. #F1Movie https://t.co/Y1G7fo00cw